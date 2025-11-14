NCIS: Origins, gli showrunner parlano della possibilità che Gibbs si riunisca con Lala

I co-showrunner di NCIS: Origins David J. North e Gina Lucita Monreal commentano la possibilità che Gibbs, interpretato da Mark Harmon, possa finalmente ricongiungersi con la sua vecchia Lala nel presente. Nel 2024, il franchise NCIS ha ampliato il proprio portfolio con la sua prima serie ambientata in un periodo storico. Ambientato nei primi anni ’90, NCIS: Origins affronta i primi anni di Gibbs con l’NCIS (allora chiamato NIS) sotto la guida della squadra combattiva di Mike Franks.

La CBS è riuscita a circondare il Gibbs di Austin Stowell con un mix di volti nuovi e familiari a Camp Pendleton, tutti destinati a plasmare il futuro leader dell’MCRT che sarebbe diventato. Detto questo, a parte Franks, la persona più influente nella sua vita in questo periodo era senza dubbio la Lala di Mariel Molino. Oltre ad essere una collega, è anche l’interesse amoroso di Gibbs nel prequel. Certo, questo crea alcuni problemi di canonicità, ma ciò non toglie nulla al fascino della loro storia in evoluzione.

Per questo motivo, le domande sulla possibilità che Gibbs e Lala si riuniscano nel presente affliggono NCIS: Origins, un argomento che North e Monreal affrontano in una nuova intervista con TVLine. Alla fine, i due affermano che è troppo presto per affrontare il mistero. Alla domanda su una possibile tempistica, rivelano di essere “piuttosto flessibili su come fare le cose”. Leggi le loro dichiarazioni complete qui sotto:

DAVID J. NORTH: È troppo presto per queste conversazioni, per rivelare come finisce la sua storia. Sapevamo che questa sarebbe stata una settimana importante con il crossover di due ore di “NCIS” e inizialmente avevamo pensato di aprire la nostra puntata con dei filmati, una sorta di “best of” di Mark, ma Gina e io ne abbiamo parlato e abbiamo pensato che sarebbe stato un ottimo momento per vedere come sta Gibbs dopo quattro anni e, per quanto riguarda il cane, ci è sembrato molto adatto a Gibbs. Mark e io abbiamo una lunga storia di collaborazioni sullo schermo con i cani.

GINA LUCITA MONREAL: Sì, penso che Gibbs sia un personaggio che cerca molto di stare da solo. Cerca di allontanare le persone. Lo ha fatto. L’abbiamo visto farlo per tutta la vita da quando sono morte sua moglie e sua figlia, ma alla fine non funziona per lui. Nella serie madre lo vediamo abbracciare tutta la famiglia; qui in “Origins” lo vediamo abbracciare tutta la famiglia, quindi quando David ha avuto l’idea di farlo stare là fuori con un cane, è stato semplicemente geniale perché lui è davvero un personaggio che non è destinato a stare da solo.

Chiariscono anche che la canzone che Gibbs, interpretato da Harmon, ascolta nell’episodio crossover tra la stagione 23 e la stagione 2 di NCIS non è esattamente un riferimento a Lala. È piuttosto la visione generale di Gibbs sul tempo.

NORTH: [North e Monreal si scambiano uno sguardo silenzioso e ridono nervosamente] È stato… ben pensato. Gina ha scelto la canzone, lascerò che sia lei a rispondere.

MONREAL: Beh, personalmente adoro la canzone e penso che sia molto da Gibbs ascoltare una canzone del genere. Il ritornello parla del tempo che scorre in generale, non specificamente dell’amore, e penso che fosse proprio quello che volevamo ottenere, i 30 anni tra i nostri due episodi, i 30 anni di crescita professionale di Gibbs. Ma l’idea di Lala è sempre una corrente sotterranea nella serie. È sempre una corrente sotterranea con il nostro Gibbs in “Origins”. Quindi, immagino che non si possa mai dire mai per quanto riguarda il fatto che la canzone sia collegata anche a Lala.

Ci sono teorie secondo cui, dopo il pensionamento di Harmon nella stagione 19 di NCIS, Gibbs si è riunito con Lala in Alaska, da qui la sua decisione di rimanere lì e non tornare al Navy Yard. Il flashforward nella stagione 2, episodio 5 di NCIS: Origins in qualche modo smentisce questa teoria, poiché Gibbs viene visto vivere da solo in una baracca che probabilmente ha costruito lui stesso. Ora è accompagnato da un cane, però.

Per quanto sia frustrante continuare ad aspettare indizi su ciò che riserva il futuro a Lala, l’approccio di North e Monreal nel raccontare la sua storia ha senso. Se lo faranno nel modo giusto, il pubblico rimarrà coinvolto in questo arco narrativo per un po’, consentendo a NCIS: Origins di offrire una trama generale avvincente in tandem con i casi settimanali. Forse è anche possibile che semplicemente non abbiano ancora deciso quale sarà il futuro di Lala.

Ciò che rende credibile l’evoluzione della relazione tra Gibbs e Lala in NCIS: Origins nel presente è che durante tutto il periodo in cui Harmon ha lavorato nella serie principale, è stato chiaramente stabilito che il motivo per cui non riusciva a far funzionare nessuna relazione era perché era ancora irrimediabilmente innamorato della sua prima moglie, Shannon. Il prequel sfida già questa idea, facendo sviluppare a Gibbs un legame emotivo con Lala circa un anno dopo l’omicidio di Shannon e Kelly. Ci deve essere un modo per dare loro un finale soddisfacente senza cambiare il carattere fondamentale di Gibbs che è rimasto immutato per due decenni.