Mikey Madison in trattative per La maschera della morte rossa di A24

Mikey Madison si è aggiudicato un altro progetto di grande interesse dopo aver vinto l’Oscar per la sua interpretazione in Anora. L’attrice è in trattative per guidare il cast di La maschera della morte rossa di A24 e Picturestart, in una versione fortemente revisionista dell’omonimo racconto di Edgar Allan Poe, scritta e diretta da Charlie Polinger.

Madison sostituisce Sydney Sweeney, che secondo alcune fonti ha abbandonato il progetto a causa di impegni. Polinger e Lucy McKendrick saranno i produttori esecutivi. A24 ha acquisito i diritti di distribuzione mondiale del film. Polinger è attualmente impegnato nella post-produzione del suo film “La peste“, realizzato in modo indipendente e interpretato da Joel Edgerton. È rappresentato da UTA e Anonymous Content.

Mikey Madison sarà il prossimo protagonista di “Reptilia” al fianco di Kirsten Dunst. Il thriller racconta la storia di un’igienista dentale sedotta da una misteriosa sirena e trascinata nell’oscuro e umido mondo sotterraneo del commercio di animali esotici in Florida. Alejandro Landes Echavarría, il regista del drammatico dramma sugli ostaggi “Monos”, dirigerà il film.

Prima di ottenere il ruolo principale in Anora di Sean Baker (che le è valso anche un BAFTA e un Independent Spirit Award), Madison ha recitato in Scream 5 ed è apparsa in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino. Ha anche fatto parte del cast di “Better Things” di FX.

Mikey Madison è stata molto richiesta dopo la sua vittoria all’Oscar e ha rifiutato un ruolo nel nuovo film di “Star Wars“, ancora senza titolo, diretto dal regista di Deadpool e Wolverine Shawn Levy.

L’Hollywood Reporter è stato il primo a riportare la notizia del casting di Madison.