Nicole Kidman protagonista di “Girls and Their Horses”, serie in sviluppo per Amazon e Legendary

Nicole Kidman sarà protagonista e produttrice esecutiva di un adattamento cinematografico del romanzo di Eliza Jane Brazier “Girls and Their Horses“, secondo quanto appreso in esclusiva da Variety.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e sarà coprodotto da Legendary Television e Amazon MGM Studios per Prime Video. Brazier scriverà l’episodio pilota e sarà produttrice esecutiva. Jenna Lamia sarà showrunner e produttrice esecutiva. Kidman sarà produttrice esecutiva insieme a Per Saari per la loro Blossom Films.

Powered by

“Girls and Their Horses” segna una reunion tra Kidman e Lamia. Lamia in precedenza ha sviluppato e condotto la serie di successo Netflix “The Perfect Couple“, basata sul romanzo di Elin Hilderbrand, di cui Kidman è stata protagonista e produttrice esecutiva.

La sinossi ufficiale di “Girls and Their Horses” recita: “Un giallo ambientato nella comunità equestre costiera di Rancho Santa Fe, in California, ‘Girls and Their Horses’ segue la famiglia Parker, recentemente arricchita, che cerca di far entrare le figlie adolescenti nel mondo raffinato e a volte letale dell’equitazione agonistica”.