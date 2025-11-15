Miles Teller rievoca la prima volta che ha guardato il suo Fantastici Quattro: “Siamo nei guai”

Sono passati dieci anni da quando il controverso adattamento de I Fantastici Quattro è uscito nelle sale, offrendo una delle interpretazioni peggiori dell’iconico gruppo di supereroi Marvel. Nonostante la Prima Famiglia Marvel sia stata affrontata sul grande schermo numerose volte, l’adattamento di Josh Trank è diventato uno dei film di supereroi più criticati di tutti i tempi.

Durante la sua apparizione su Sirius XM, Miles Teller, che ha interpretato Reed Richards nel film del 2015, ha raccontato le sue impressioni sulla prima visione del film. Teller ha dichiarato apertamente: “Quando ho visto il film per la prima volta, ricordo di aver parlato con uno dei responsabili dello studio e di avergli detto: ‘Penso che siamo nei guai'”.

La star che ha interpretato Mister Fantastic ha spiegato come “da giovane attore a quel tempo, pensavo: ‘Bene, se vuoi essere preso sul serio come protagonista, devi salire su questo treno dei supereroi'”. Per Teller, “Quella era la nostra occasione, e il casting, ho pensato, è stato spettacolare. Adoro tutti quegli attori”.

Tuttavia, alla fine, l’attore ha definito il risultato de I Fantastici Quattro deludente e ha aggiunto: “È un peccato, perché così tante persone hanno lavorato così duramente a quel film. E onestamente, forse c’è stata una persona davvero importante che ha in qualche modo rovinato tutto”.

L’adattamento del 2015 ha incassato 167 milioni di dollari al botteghino mondiale, con il mercato interno che ne ha raccolti solo 56,1 milioni, mentre i restanti 111,7 milioni provenivano dai mercati internazionali. Il film ha dei punteggi bassissimi su qualsiasi aggregatore on line.

Il cast de I Fantastici Quattro comprendeva Michael B. Jordan nei panni di Johnny Storm/Torcia Umana, Kate Mara in quelli di Sue Storm/Donna Invisibile e Jamie Bell in quelli di Ben Grimm/La Cosa, poiché la storia del 2015 era ispirata ai fumetti Ultimate che ritraevano gli eroi molto più giovani. Toby Kebbell interpretava Victor von Doom, alias Dottor Destino, nei panni dell’antagonista principale.

La timeline del Marvel Cinematic Universe ha recentemente riavviato la proprietà, con I Fantastici Quattro: Gli Inizi che ha riportato gli iconici eroi sul grande schermo, ambientato su una Terra diversa. Diretto da Matt Shakman, il film ha incassato 521,9 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Il team farà parte di alcuni dei prossimi film dell’MCU, poiché appariranno in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Il film è ora disponibile su Disney+.