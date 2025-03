Mortal Kombat 2: il nuovo villain è in sviluppo da 28 anni

Un cattivo importante apparirà in Mortal Kombat 2, dopo essere stato tagliato fuori da un precedente film Mortal Kombat. Ci sono stati tre film live-action Mortal Kombat che hanno visto protagonisti i personaggi più popolari della serie di videogiochi. Tuttavia, i primi due film basati sui giochi di combattimento non sono stati purtroppo ben accolti. Mortal Kombat del 1995 e Mortal Kombat: Annihilation del 1997 sono stati stroncati dalla critica. Mortal Kombat: Annihilation, in particolare, ha un punteggio incredibilmente basso del 4% su Rotten Tomatoes (tramite Rotten Tomatoes).

Ecco perché è stato un sollievo quando il reboot del 2021 ha rilanciato il franchise di Mortal Kombat. Il film ha introdotto nuove versioni dei più iconici Mortal Kombat personaggi. Tuttavia, anche se molti personaggi sono stati visti in live-action, ce ne sono ancora alcuni che non lo sono. Fortunatamente, dopo il finale del reboot del 2021, l’imminente Mortal Kombat 2 è il momento perfetto per introdurre uno dei migliori cattivi del franchise, Quan Chi. Quan Chi era originariamente previsto per apparire in Mortal Kombat: Annihilation, ma la sua scena è stata tagliata dal film finale.

Quan Chi sarà in Mortal Kombat 2 dopo essere quasi apparso in Annihilation

L’apparizione di Quan Chi in Mortal Kombat 2 è in cantiere da 28 anni

Dopo il finale ricco di azione di Mortal Kombat del 2021, è stato confermato che il sequel includerà un vero e proprio torneo. Ciò significa che molti personaggi che non sono apparsi nel film del 2021 potranno essere presenti nel sequel. Tra tutti i personaggi di Mortal Kombat 2, quello che mi entusiasma di più è sicuramente Quan Chi. Questo è particolarmente vero perché il personaggio malvagio avrebbe dovuto apparire in Mortal Kombat: Annihilation prima di essere tagliato.

Nella scena, Shinnok incontra Quan Chi, e lo stuzzica dicendogli che il Regno della Terra sarà ancora in pericolo nel terzo film di Mortal Kombat.

Questa scena tagliata doveva essere inclusa alla fine di Mortal Kombat: Annihilation. Nella scena, Shinnok incontra Quan Chi, che lo stuzzica dicendo che il Regno della Terra sarà ancora in pericolo nel terzo Mortal Kombat film. Ovviamente, questo terzo film non è mai stato realizzato, il che è un po’ deludente, dato che sarebbe stato bello vedere Quan Chi affrontare i guerrieri del Regno della Terra. Tuttavia, viste le recensioni dei film Mortal Kombat degli anni ’90, i fan del franchise probabilmente vedranno una versione molto migliore di Quan Chi nel prossimo Mortal Kombat 2.

Quan Chi è esattamente il cattivo di cui Mortal Kombat 2 ha bisogno dopo il reboot del 2021

Quan Chi sarà una grande minaccia per Earthrealm in Mortal Kombat 2

A parte il fatto che un torneo è confermato, Mortal Kombat 2 è il film perfetto per introdurre Quan Chi, dato che Netherrealm, da dove proviene il negromante, non è ancora stato mostrato nel reboot della serie. Infatti, anche se il film del 2021 si è concentrato molto su Scorpion, in realtà non ha mostrato molto delle sue origini. Oltre a non includere Netherrealm, non c’era nemmeno alcuna indicazione che fosse stato proprio Quan Chi ad uccidere la famiglia di Hanzo mentre si era travestito da Bi-Han. Dato che questo accade nella tradizione dei giochi, questo potrebbe essere potenzialmente esplorato nel sequel.

Oltre a questo importante elemento che cambia completamente la rivalità tra Scorpion e Sub-Zero, va anche notato che Quan Chi è in grado di riportare in vita i personaggi. Pertanto, sarà probabilmente lui a far rivivere molti dei personaggi morti nel film del 2021. In questo modo, Quan Chi aumenterà le possibilità di Outworld di vincere il torneo Mortal Kombat contro Earthrealm. Per questi motivi, non vedo l’ora di vedere finalmente Quan Chi fare la sua prima apparizione ufficiale live-action in Mortal Kombat 2.