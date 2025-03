Morgane – Detective geniale 4: cosa aspettarci dalla nuova stagione

Torna su Raiuno dal 18 marzo, la bizzarra e eccentrica Morgane – Detective Geniale, le cui avventure sono giunte alla quarta stagione. Ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean la serie franco-belga torna sulla rete ammiraglia (e su Raiplay) nella prima serata, dalle 21.30, con i primi due episodi del nuovo ciclo di avventure, dal titolo Fronte-Retro e ISO 8601.

La quarta stagione di Morgane – Detective Geniale ci pone subito di fronte a un interrogativo fondamentale: chi è il padre del bambino che la donna porta in grembo? Questa domanda sarà al centro dei pensieri di Morgane, insieme alle indagini che, da subito, bussano alla sua porta.

La trama di Morgane – Detective geniale 4

Il primo episodio di questo quarto ciclo ci mostra una Morgane, che ancora non sa chi sia il padre di suo figlio, alle prese con un omicidio di una donna molto insolita. Alexandra Collet, una casalinga di 42 anni viene trovata morta da suo marito. La donna aveva un figlio non udente e quello che la rende particolare è che andava sempre ai funerali degli sconosciuti. Morgane scoprirà però presto che probabilmente questa non era l’unica peculiarità di Alexandra, che probabilmente aveva una doppia vita come spacciatrice!

Il secondo episodio mescolerà di più l’aspetto professionale e privato di Morgane, che durante una ecografia viene chiamata sulla scena di un crimine. Questa volta tocca al dottor Bubé, assassinato con un estintore nel suo ufficio. Per questo caso, Morgane collabora con Karadec, che sta per trasferirsi al reparto finanziario, e con il comandante Prigent, suo successore.

Guida al cast di Morgane – Detective geniale 4

La serie ci propone tutta una serie di novità, ma anche il ritorno dei protagonisti che l’hanno resa così amata dal grande pubblico:

Audrey Fleurot (Morgane Alvaro)

Mehdi Nebbou (Adam Karadec)

Bruno Sanches (Gilles Vandraud)

Marie Denarnaud (Céline Hazan)

Bérangère McNeese (Daphné Forestier)

Cypriane Gardin (Théa Alvaro)

Noé Vandevoorde (Eliott Alvaro)

Jérémy Lewin (Thimothée)

Rufus (Henri)

Nicolas Martinez (giudice Pierre-Emmanuel Caron)

Thomas Scimeca (commandant Fred Prigent)

Myra Tyliann (Afida)

Le nuove puntate

L’appuntamento con Morgane – Detective geniale 4 è per quattro serate, su Raiuno, a partire da martedì 18 marzo, ogni martedì, con due episodi inediti che saranno poi visibili su Raiplay in streaming. Sintonizzatevi a partire dalle 21.30!