Sadie Sink parla delle riprese dell’ultima stagione di Stranger Things

La serie di successo di Netflix Stranger Things si prepara a tornare sullo schermo. La Stranger Things – stagione 5, che sarà l’ultima, dovrebbe uscire nel corso dell’anno. L’attrice Sadie Sink, che interpreta Max dalla seconda stagione, ha parlato con la stampa della prossima stagione 5 e dei suoi sentimenti riguardo alla fine della serie.

In un’intervista con Josh Horowitz nel suo podcast Happy Sad Confused, Sadie Sink ha parlato delle emozioni che si provano quando si conclude uno show e del talento dei suoi colleghi. Ha anche elogiato i fratelli Duffer e ha menzionato l’importanza della troupe dello show.

Penso che sia stata una stagione davvero difficile da girare e la nostra troupe ha lavorato davvero tanto ogni singolo giorno. Noi attori non siamo lì tutti i giorni, ma la troupe c’è stata per tutto l’anno. E con questo e con il materiale con cui stiamo lavorando, è uno spettacolo così grande. È come, sì, vai su e giù tra le tue emozioni, [loro] cambiano molto. Ma sicuramente eravamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda, e quella spinta finale nell’ultimo mese, dove è come, questo è difficile, questo è stato un anno difficile, ma, oh mio Dio, non voglio che finisca.

All’inizio ero decisamente come intorpidita [alla fine dello show], poi la lettura del copione mi ha colpito e ho pianto, pianto quella mattina con Maya in macchina, e ci siamo chieste: “Cosa sta succedendo? Perché? Perché sta colpendo proprio in questo momento? Ma penso che sapere quale fosse la fine e vedere “serie finale” sulla sceneggiatura, fosse davvero tanto. Ma poi stavamo bene dopo, perché avevamo ancora mesi davanti, giusto? E poi è arrivato il giorno finale. È come, oh, questo è un casino. Quindi sì, è difficile, di sicuro.

Penso che tutti abbiano fatto un lavoro incredibile. Davvero, e penso che l’aspetto generale sia che questa è la stagione in cui si vedono davvero tutti gli ex attori bambini come attori adulti e i Duffer hanno sempre fatto un ottimo lavoro nell’adattarsi a noi, al materiale e a quanto tutti siano cresciuti come attori in questo cast, ci sono alcune performance e trame davvero sorprendenti. E sono davvero orgogliosa di tutti.

Cosa significa per la quinta stagione di Stranger Things

Il cast e la troupe si sono lasciati coinvolgere dalle emozioni

L’intervista di Sink rivela quanto il cast di Stranger Things sia diventato unito, rivelando le emozioni degli attori durante la lettura finale della serie. La lettura finale, che è stata “disordinata”, mostra quanto sia intenso il loro legame tra loro e con lo show, che è in produzione da oltre un decennio. L’imminente stagione finale di Stranger Things ha senza dubbio suscitato i sentimenti del cast e della troupe riguardo al lavoro insieme, soprattutto considerando le loro relazioni di lunga data. La dichiarazione di Sink che “non vuole che finisca” mostra quanto siano stretti i suoi legami con lo show.

Ci aspetta un finale emozionante con il maturato cast di Stranger Things. La serie è iniziata quando gli attori, come Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard, erano adolescenti. Ora sono adulti che hanno anni di esperienza. Con l’età arriva la crescita e siamo sicuri che vedremo quanto il cast è migliorato. La quinta stagione dovrebbe in particolare fornire a Sink del buon materiale, dato che Max è rimasto in coma alla fine della quarta stagione e si sveglierà per trovare una Hawkins invasa da Vecna e dall’Upside Down.