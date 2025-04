MUBI e i David di Donatello insieme per sostenere il cinema italiano emergente

Per la prima volta, MUBI, il distributore globale, piattaforma di streaming e casa di produzione, stringe una prestigiosa partnership con i David di Donatello per promuovere e supportare il cinema italiano emergente, coinvolgendo personalità di spicco del panorama cinematografico nazionale e dando voce a nuovi talenti e generazioni della scena contemporanea.

Nell’ambito di questa collaborazione, MUBI ha acquisito i cinque cortometraggi finalisti ai David di Donatello 2025, che saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma dall’8 maggio. I titoli selezionati rappresentano uno spaccato vivace e diversificato del nuovo cinema italiano:

– Domenica sera di Matteo Tortone

– La confessione di Nicola Sorcinelli

– La ragazza di Praga di Andree Lucini

– Majonezë di Giulia Grandinetti

– The Eggregores’ Theory di Andrea Gatopoulos

La partnership si arricchisce inoltre con una nuova stagione del podcast originale MUBI “VOCI ITALIANE CONTEMPORANEE: Speciale David di Donatello“, realizzato in collaborazione con Chora Media e condotto dal giornalista Mattia Carzaniga.

A partire dal 24 aprile, la quarta stagione del podcast sarà disponibile su tutte le principali piattaforme audio. In ogni episodio, le registe e i registi in nomination per il Miglior Cortometraggio dialogano con alcune figure di spicco del cinema italiano – Valeria Golino, Gabriele Mainetti, Roberto Minervini, Maura Delpero e Romana Maggiora Vergano – in un incontro intergenerazionale capace di unire sguardi, esperienze e visioni del futuro.

Come nelle precedenti stagioni, MUBI Podcast VOCI ITALIANE CONTEMPORANEE si conferma una piattaforma di racconto e riflessione sul presente e il futuro del cinema italiano, accogliendo voci emergenti e affermate in conversazioni autentiche e coinvolgenti.

Attraverso questa iniziativa, MUBI e i David di Donatello ribadiscono il loro impegno comune nella valorizzazione del talento creativo italiano, offrendo visibilità e spazio espressivo a una nuova generazione di cineasti e cineaste pronti a raccontare il mondo da prospettive nuove, coraggiose, personali.

Mattia Carzaniga, classe 1983, è giornalista e autore, specializzato in cinema e cultura. Collabora con numerose testate ed è responsabile della sezione Cinema & TV di Rolling Stone Italia. Dal 2021 è inviato per Rai Movie sui red carpet dei festival di Venezia, Roma e Torino. È autore di saggi come L’amore ai tempi di Facebook (2009, Baldini Castoldi Dalai, con Pippo Civati) e Facce da schiaffi (2011, add editore). Con Chora Media ha già collaborato per il podcast Gregory Crewdson. Eveningside (2022) e ha partecipato alla prima edizione del MUBI Fest come moderatore degli incontri con i protagonisti della rassegna.