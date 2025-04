The Sandman Stagione 2: il primo teaser annuncia la data d’uscita

La seconda e ultima stagione di The Sandman arriverà alla sua “emozionante conclusione” quest’estate su Netflix con un lancio in due parti. Netflix ha deciso di dividere la seconda stagione in due volumi, il primo composto da sei episodi in uscita il 3 luglio e il secondo da cinque episodi in uscita il 24 luglio.

Oltre all’annuncio della data di uscita, Netflix ha presentato il primo teaser trailer per l’ultima stagione di The Sandman, che anticipa una grande reunion per Sogno (Tom Sturridge) e la sua famiglia di fratelli Endless. Il teaser è visibile qui sotto.

Netflix e lo showrunner di The Sandman Allan Heinberg avevano pianificato che la seconda stagione sarebbe stata l’ultima, anche prima delle vicende legali che hanno coinvolto Neil Gaiman, autore della serie a Fumetti originale. Tuttavia, lo streamer non ha confermato la fine della serie fino a gennaio di quest’anno, cosa che ha coinciso con le accuse di molestie sessuali rivolte all’autore.

La Seconda Stagione di The Sandman

Secondo la descrizione del secondo e ultimo capitolo di The Sandman, “Dopo una fatidica riunione di famiglia, Sogno degli Eterni (Tom Sturridge) deve affrontare una decisione impossibile dopo l’altra nel tentativo di salvare se stesso, il suo regno e il mondo reale dalle epiche conseguenze delle sue malefatte passate. Per fare ammenda, Sogno deve confrontarsi con amici e nemici di lunga data, divinità, mostri e mortali. Ma il cammino verso il perdono è pieno di colpi di scena inaspettati, e la vera assoluzione potrebbe costargli tutto. Basata sull’amata e pluripremiata serie di fumetti DC, la seconda stagione di The Sandman racconterà l’arco narrativo di Sogno per intero fino alla sua emozionante conclusione.”

La seconda stagione di The Sandman vede protagonisti Sturridge insieme a: Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Esmé Creed-Miles, Adrian Lester, Barry Sloane, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Ferdinand Kingsley, Stephen Fry, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Razane Jammal, Ruairi O’Connor, Freddie Fox, Clive Russell, Laurence O’Fuarain, Ann Skelly, Douglas Booth, Jack Gleeson, Indya Moore e Steve Coogan.