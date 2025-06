Nintendo rinvia la data di uscita del film live action dedicato a The Legend of Zelda

L’adattamento cinematografico live-action di The Legend of Zelda ha ufficialmente subito un ritardo nella data di uscita. Il franchise è nato nel 1986 come videogioco per Nintendo Entertainment System. È stato creato dal game designer giapponese Shigeru Miyamoto, che è ancora fortemente coinvolto nel progetto. Il franchise ha subito diverse iterazioni, tra cui sequel videoludici e una serie TV nel 1989. Ora è in fase di adattamento in un lungometraggio live-action. Il film sarà diretto da Wes Ball, che ha recentemente diretto Kingdom of the Planet of the Apes. Non sono state ancora annunciate informazioni sul cast o sulla trama.

Secondo Nintendo, la data di uscita del film live-action The Legend of Zelda è stata modificata. Il film uscirà il 7 maggio 2027. Questo sposta la data di uscita dalla data originariamente annunciata del 26 marzo 2027. Nel spiegare questo cambiamento, Miyamoto e Nintendo hanno citato “motivi di produzione” come causa del ritardo. Hanno promesso, tuttavia, che “dedicheranno il tempo necessario per rendere il film il migliore possibile”.

Cosa significa questo per The Legend of Zelda

Sebbene questo ritardo sia un po’ deludente, la differenza di tempo tra la data originale e quella rivista non è in realtà così estrema. In effetti, c’è stato un momento in cui The Legend of Zelda avrebbe potuto uscire addirittura nel 2029. In un rapporto del novembre 2024, Nintendo aveva fissato la data di uscita del film per il “202X”. Questa stima prometteva che il film sarebbe uscito entro questo decennio, ma lasciava un margine che si estendeva fino al 2026. Questo aggiornamento garantisce ulteriormente che uscirà nel 2027.

Nonostante la piccola differenza, tuttavia, non è comunque un buon segno che The Legend of Zelda uscirà più tardi del previsto. Il film era stato inizialmente annunciato nel novembre 2023, ma solo quest’anno è stata fissata una data di uscita (inizialmente prevista per marzo 2027). Sebbene sia stato scelto un regista, gli altri progressi sono stati molto limitati.

La natura esatta dei ritardi nella produzione che hanno causato lo slittamento della data di uscita è sconosciuta, ma indica che il programma originale non ha potuto essere rispettato. Si spera che il team riesca a rispettare la nuova data di uscita fissata per il 7 maggio 2027.