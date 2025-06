La prima armatura di Iron Man potenziata con la magia dell’MCU svelata nel nuovo trailer di Ironheart

Un nuovo trailer di Ironheart offre uno sguardo più approfondito sulla prossima serie TV del Marvel Cinematic Universe. Introdotta nella timeline del MCU attraverso Black Panther: Wakanda Forever, nel lontano 2022, la serie Ironheart con Dominique Thorne è più vicina che mai, poiché il suo show da solista amplierà finalmente il suo ruolo nel franchise. Dal regista di Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever, Ryan Coogler, la serie Ironheart approfondirà la vita dell’eroina protagonista, che torna a Chicago.

Con la premiere di Ironheart prevista per il 24 giugno, quando i primi tre episodi saranno disponibili su Disney+, la Marvel Studios ha pubblicato un altro trailer della serie. Le ultime immagini di Ironheart mostrano un altro capitolo della vita di Riri Williams nell’MCU, dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever. Guardalo qui sotto:

La serie Ironheart, prodotta dalla showrunner Chinaka Hodge, è stata avviata nel dicembre 2020. Ironheart sarà la penultima serie live-action dell’MCU per il 2025, dato che Wonder Man arriverà a dicembre di quest’anno.

Cosa significa il nuovo trailer di Ironheart per l’MCU

Uno degli aspetti più profondi esplorati dal trailer di Ironheart è il background di Riri, compresa la sua storia con il padre, mentre cerca di trovare se stessa come nuova supereroina. Poiché la serie TV Ironheart affronterà il tema della tecnologia contro la magia, il nuovo trailer offre uno sguardo più da vicino alla sua complessa dinamica con The Hood. Le nuove immagini di Ironheart danno anche un’idea più chiara di come si evolverà la tecnologia di Riri, dimostrando ancora una volta quanto sia davvero dotata la sua mente.

Uno degli aspetti che potrebbe aver colpito molti nel trailer di Ironheart è il modo in cui Disney+ sta promuovendo Ironheart come un “evento in sei episodi”. È importante ricordare che questo non conferma in modo definitivo che ci sarà o meno una seconda stagione di Ironheart, poiché tutto dipenderà dall’andamento della serie su Disney+ e dall’accoglienza da parte dei fan e della critica. Dato che Ironheart è stato prodotto prima della grande ristrutturazione della Marvel Television, che mira a dare un formato più tradizionale alle sue serie TV, con l’intenzione di produrle per molte stagioni, dipenderà anche dalla presenza di una visione creativa che permetta alla serie di Riri di durare per diversi anni.