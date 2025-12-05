HomeCinema News2025

Noir in Festival 2025: annunciati i vincitori della 35° edizione!

Di Chiara Guida

-

La giuria per il concorso internazionale del Noir in Festival 2025, guidata dallo sceneggiatore, regista, produttore e scrittore Santiago Amigorena (sua la sceneggiatura del recente I colori del tempo di Cédric Klapisch), e composta dall’attrice e modella Giulia Maenza (The Bad Guy, serie tv), l’attrice e regista Donatella Finocchiaro (I leoni di SiciliaL’amore che ho), il musicista e presidente di A.C.M.F. (Associazione Compositori Musiche per Film) Pivio (Diabolik con Aldo De Scalzi), lo sceneggiatore e regista Paolo Strippoli (La valle dei sorrisi) ha attribuito all’unanimità il premio per il miglior film della 35ma edizione del Noir in Festival:

Black Panther Award 2025 a BRÛLE LE SANG (qui la nostra recensione) di Akaki Popkhadze  con la seguente motivazione:

“Brûle le sang è un affresco vivido dal colore del sangue e del mare, una storica di affetti in una Nizza inedita, violenta e sporca, trasfigurata dal genere. Dietro la sua trama criminale, il cuore pulsante del film è il rapporto di due fratelli che rifiorisce nel segno della vendetta, in mezzo alla rabbia sociale e al dolore di una perdita inaccettabile. Il regista lo fotografa con uno stile viscerale, durissimo, e con un ritmo interno che rivela una maturità sorprendente alla sua opera prima”.

Brûle le sang sarà proiettato nuovamente domani, sabato 6 dicembre, alle ore 18.00 al Cinema Arlecchino.

La giuria ha assegnato una Menzione Speciale a HELL IN PARADISE di Leïla Sy per l’interpretazione di Nora Arnezeder: “La ripetizione degli eventi porta lo spettatore in un loop ossessivo di angoscia e ansia che Nora Arnezeder riesce ad esperire con costante efficacia e notevole intensità. La menzione speciale della giuria va quindi a alla protagonista di Hell in paradise Nora Arnezeder.”

È stato inoltre assegnato il Premio Claudio Caligari per il miglior film noir italiano dell’anno, realizzato da Noir in Festival in collaborazione con IULM e Cinecittà News e giunto alla 10 edizione. La giuria popolare, composta come da tradizione da giovani studenti e appassionati di cinema, guidati da Giulio Sangiorgio (delegato Iulm per la selezione), coordinati da Maurizio Di Rienzo insieme agli esperti Anna Maria Pasetti e Nicole Bianchi (per Cinecittà News) ha scelto tra i sei titoli finalisti assegnando il

PREMIO CALIGARI 2025 a CIAO BAMBINO di Edgardo Pistone

Il Noir in Festival tornerà nel 2026, ma a Milano sarà presente già nella prossima primavera grazie alla Lombardia Film Commission che sostiene la seconda edizione del Premio Giorgio Scerbanenco per il Cinema teso a favorire l’aspetto industry del mondo Noir tra letteratura, cinema e serialità. L’iniziativa prevede la presentazione di progetti cinematografici o seriali – tratti dai romanzi finalisti o semifinalisti del Premio Scerbanenco – ad un parterre di professionisti dell’audiovisivo che decreteranno il vincitore.

