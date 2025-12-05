HomeCinema News2025

Avengers: Endgame tornerà al cinema nel 2026, prima di Avengers: Doomsday

Di Chiara Guida

-

Avengers: Endgame
Una scena del film Avengers: Endgame

La Disney sta pianificando una ridistribuzione nelle sale di Avengers: Endgame, il secondo film con il maggior incasso di tutti i tempi, il 25 settembre. La replica speciale è inserita tra il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, Spider-Man: Brand New Day, che debutterà il 31 luglio, e l’ultimo film di supereroi, Avengers: Doomsday, che seguirà il 18 dicembre.

I registi di Endgame Joe e Anthony Russo dirigeranno Doomsday, che vedrà anche il ritorno di Robert Downey Jr. ai film Marvel. Al posto di Tony Stark, alias Iron Man, Downey Jr. interpreterà l’iconico super criminale Dottor Destino. I Russo hanno celebrato l’annuncio di Endgame pubblicando un video delle reazioni euforiche degli spettatori durante il momento culminante in cui l’intera schiera di supereroi si riunisce per la prima volta.

“Ricordate questa sensazione”, recita il testo sovrapposto alla clip della folla in delirio. “Amate questa sensazione. Anche noi.” La società di produzione dei fratelli Russo, AGBO Films, ha scritto il post dello stesso video: “Il miglior pre-partita di Avengers: Doomsday è Endgame”.

Quando Endgame è uscito originariamente nell’aprile 2019, il film ha demolito un record al botteghino dopo l’altro. Il film ha incassato il miglior weekend di apertura di tutti i tempi a livello globale, con un incasso di 1,9 miliardi di dollari. Il film ha incassato oltre 2,7 miliardi di dollari al botteghino globale, un totale gigantesco che è secondo solo all’originale Avatar (2,9 miliardi di dollari).

Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr. sarà Dottor Destino in Avengers: Doomsday. Gentile Concessione Disney – (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

