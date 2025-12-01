Noir in Festival 2025: il programma completo della seconda giornata

Dai “Predatori” narrati da Giuliano da Empoli all’Africa segreta e feroce filmata dall’astro nascente del cinema francese Thomas Ngijol, fino all’inaspettata storia comune di Musical&Noir narrata da Adrian Wootton, la seconda giornata del Noir in Festival prosegue domani, martedì 2 dicembre, con un fitto programma di incontri, proiezioni e anteprime che attraversano letteratura, cinema e fumetto. Dai dialoghi con gli autori ai film in concorso, fino alle masterclass e alla graphic novel, il festival continua a esplorare le sorprendenti declinazioni del noir contemporaneo.

Due gli appuntamenti in Rizzoli Galleria dedicati ai libri, con due diverse esplorazioni noir: una socio-letteraria e una socio-politica. Alle 17 Valerio Varesi presenta Il confine della vergogna (Edizioni le Assassine), scritto con Michèle Pedinielli, in dialogo con Laura Teruzzi, delle Biblioteche milanesi, un noir sui traffici illeciti tra Italia e Francia. L’iniziativa, in collaborazione con il festival Quais du Polar di Lione, ha il patrocinio dell’Institut français di Milano. Alle 18 sarà Giuliano da Empoli a incontrare il pubblico con L’ora dei predatori (Einaudi), in cui analizza le dinamiche oscure del potere mondiale contemporaneo. Dialoga con Antonio Monda.

Lo sguardo si sposta poi al cinema Arlecchino – Cineteca Milano, con due degli otto titoli del Concorso internazionale. Alle 18 ecco Indomptables di Thomas Ngijol, strepitosa indagine di un poliziotto nel turbolento Camerun di oggi. Alle 21 sarà invece presentato Una Ballena. Creature dal profondo di Pablo Hernando, protagonista un’assassina solitaria dotata di un potere che viene da un altro mondo. Il regista è presente in sala.

Proseguono anche le proiezioni dei film in concorso per il Premio Caligari, dedicato al miglior film noir italiano dell’anno: alle 17.30 è in programma presso l’Università IULM Mani Nude di Mauro Mancini, storia di espiazione con Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi.

Infine, ad aprire il programma della giornata, due gli appuntamenti in università Iulm: alle 11 la masterclass di Adrian Wootton dedicata al Musical e il Film Noir, un viaggio attraverso le connessioni meno esplorate tra due generi solo apparentemente distanti. Dalle ore 12.00 si parla invece di TRUE (?) CRIME con la presentazione della rivista letteraria Barrio: un incontro con il direttore Boris Sollazzo per raccontare l’attualità del male. Nel pomeriggio, alle 15, arriva Malanotte – La maledizione della Pantafa di La Came, autrice del poster di questa edizione, cui seguirà la Shorts Noir Comics Marathon 2025 in collaborazione con il festival triestino ShorTS. Conduce Francesco Cappellotto.