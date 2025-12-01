HomeCinema News2025

Noir in Festival 2025: il programma completo della seconda giornata

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

Dai “Predatori” narrati da Giuliano da Empoli all’Africa segreta e feroce filmata dall’astro nascente del cinema francese Thomas Ngijol, fino all’inaspettata storia comune di Musical&Noir narrata da Adrian Wootton, la seconda giornata del Noir in Festival  prosegue domani, martedì 2 dicembre, con un fitto programma di incontri, proiezioni e anteprime che attraversano letteratura, cinema e fumetto. Dai dialoghi con gli autori ai film in concorso, fino alle masterclass e alla graphic novel, il festival continua a esplorare le sorprendenti declinazioni del noir contemporaneo.

Due gli appuntamenti in Rizzoli Galleria dedicati ai libri, con due diverse esplorazioni noir: una socio-letteraria e una socio-politica. Alle 17 Valerio Varesi presenta Il confine della vergogna (Edizioni le Assassine), scritto con Michèle Pedinielli, in dialogo con Laura Teruzzi, delle Biblioteche milanesi, un noir sui traffici illeciti tra Italia e Francia. L’iniziativa, in collaborazione con il festival Quais du Polar di Lione, ha il patrocinio dell’Institut français di Milano. Alle 18 sarà Giuliano da Empoli a incontrare il pubblico con L’ora dei predatori (Einaudi), in cui analizza le dinamiche oscure del potere mondiale contemporaneo. Dialoga con Antonio Monda.

Lo sguardo si sposta poi al cinema Arlecchino – Cineteca Milano, con due degli otto titoli del Concorso internazionale. Alle 18 ecco Indomptables di Thomas Ngijol, strepitosa indagine di un poliziotto nel turbolento Camerun di oggi. Alle 21 sarà invece presentato Una Ballena. Creature dal profondo di Pablo Hernando, protagonista un’assassina solitaria dotata di un potere che viene da un altro mondo. Il regista è presente in sala.

Proseguono anche le proiezioni dei film in concorso per il Premio Caligari, dedicato al miglior film noir italiano dell’anno: alle 17.30 è in programma presso l’Università IULM Mani Nude di Mauro Mancini, storia di espiazione con Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi.

Infine, ad aprire il programma della giornata, due gli appuntamenti in università Iulm: alle 11 la masterclass di Adrian Wootton dedicata al Musical e il Film Noir, un viaggio attraverso le connessioni meno esplorate tra due generi solo apparentemente distanti. Dalle ore 12.00 si parla invece di TRUE (?) CRIME con la presentazione della rivista letteraria Barrio: un incontro con il direttore Boris Sollazzo per raccontare l’attualità del male.  Nel pomeriggio, alle 15, arriva Malanotte – La maledizione della Pantafa di La Came, autrice del poster di questa edizione, cui seguirà la Shorts Noir Comics Marathon 2025 in collaborazione con il festival triestino ShorTS. Conduce Francesco Cappellotto.

Articolo precedente
Stranger Things – Stagione 5, Max è in uno “stato ferale” secondo Sadie Sink
Articolo successivo
Rian Johnson rivela la leggenda premio Oscar che vorrebbe vedere in Knives Out 4
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved