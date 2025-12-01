Stranger Things – Stagione 5, Max è in uno “stato ferale” secondo Sadie Sink

Dopo un’attesa di tre anni, il primo volume di Stranger Things – Stagione 5 è finalmente uscito, preparando il terreno per uno scontro finale tra i protagonisti della serie e il loro nemico giurato, Vecna. Creata dai fratelli Duffer, la serie Netflix vede protagonisti Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, David Harbour e Winona Ryder.

Una delle trame in sospeso più avvincenti del finale della quarta stagione di Stranger Things era cosa sarebbe successo a Max Mayfield (Sadie Sink), dopo che un incontro psichico con Vecna ​​l’aveva lasciata in coma. Ora, dopo l’uscita dei primi quattro episodi della quinta stagione, è stato rivelato che la coscienza di Max è intrappolata nel Sottosopra.

“Nelle stagioni passate, c’è sempre stato qualcosa che mi legava al personaggio, che si trattasse degli attori con cui ero o dell’ambiente, o anche solo dei vestiti, delle band, dello skateboard”, ha detto Sink a The Hollywood Reporter. “Ma in questa stagione, non c’era niente. C’erano vestiti che non mi facevano sentire Max, capelli cresciuti e arruffati, e sporcizia dappertutto.”

La star di Spider-Man: Brand New Day ha continuato: “È in uno stato di agitazione e di ferocia. È stato piuttosto bizzarro. È stato strano sentirsi come Max e poi avere quell’aspetto e trovarsi in quell’ambiente.” Per la prima parte della stagione, il destino di Max è un mistero, ma dopo che Holly Wheeler viene rapita da Vecna, incrocia la strada della ragazza più piccola.

“So come reagisce Max a Lucas o Mike o Eleven o Will, ma a una ragazzina di 12 anni? Non sapevo come fosse”, ha aggiunto Sink. La trama “ha rivelato che Max è una persona davvero premurosa” attraverso il modo in cui accetta Holly “come un’alleata e le dimostra rispetto” invece di vederla solo come una bambina.

Sebbene Sink non sia entrata nei dettagli riguardo al resto della stagione, ha dichiarato di essere “molto felice di come finisce [Stranger Things]”. Ha aggiunto: “Sento che abbiamo lasciato tutto sul tavolo, e siamo a un buon punto di chiusura, ma non so. Potrei farlo di nuovo. Perché amo così tanto quel set e amo il personaggio”.

“Non credo di aver ancora detto addio a Max; non credo che lo farò mai”, ha concluso Sadie Sink. Il volume uno della quinta stagione di Stranger Things è ora disponibile in streaming su Netflix, mentre il volume due e il finale usciranno il 26 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026.