Rian Johnson rivela la leggenda premio Oscar che vorrebbe vedere in Knives Out 4

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery è ora disponibile in streaming su Netflix USA (arriverà da noi il 12 dicembre), proseguendo il lavoro investigativo di Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig. Diretto da Rian Johnson, il film vede la partecipazione, tra gli altri, di Kerry Washington, Josh Brolin, Cailee Spaeny, Josh O’Connor, Mila Kunis, Andrew Scott, Glenn Close, Jeremy Renner.

La serie di film antologici di Johnson è iniziata con Knives Out nel 2019, seguita da Glass Onion: A Knives Out Mystery nel 2022 e ora Wake Up Dead Man nel 2025. Sebbene alcuni sostengano che la serie abbia rendimenti decrescenti, Johnson ha preso in considerazione la possibilità di proseguire il franchise di Knives Out, arrivando addirittura a scartare il suo prossimo membro ideale del cast.

“Ci sono così tanti grandi attori con cui mi piacerebbe lavorare”, ha detto Johnson a IndieWire. “Ma sì, se stai leggendo questo, Meryl Streep, ho la sensazione che ti adatteresti benissimo a un giallo.”

Nonostante il suo entusiasmo per la possibilità che Streep si unisse a un progetto di Cena con delitto, è stato chiaro sul fatto che “non c’è nessuno come la balena bianca”. Anzi, questi film hanno un rigoroso processo di casting, e non sempre si tratta di “scelte irripetibili”.

“La realtà è che si tratta di un processo di casting, e si cercano star del cinema con impegni fitti, e si ottiene un sì o un no”, ha detto Johnson. “Ma alla fine, fai il film e non riesci a immaginare nessun altro per la parte.” Il regista ha chiarito che c’è un membro importante del cast, non negoziabile: Daniel Craig.

“Personalmente, per me questi film significano lavorare con Daniel”, ha continuato Johnson. “È una partnership. E nel momento in cui uno di noi due ha anche solo un po’ di voglia di non farlo, smette di farlo.” È interessante notare che ha anche chiarito che il suo contratto per dirigere i film di Knives Out per Netflix includeva solo due produzioni, il che significa che dopo Glass Onion e Wake Up Dead Man, non è attualmente sotto contratto per ulteriori sequel.

Tuttavia, per quanto riguarda ciò che i fan possono aspettarsi in futuro, il regista ha tenuto le sue carte coperte, affermando: “Il fatto è che è proprio vero che se sei un fan del genere giallo, sei consapevole di quanto ampio possa essere lo spettro di un film giallo”.