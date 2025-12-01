HomeCinema News2025

L’enigma di “Amadeus” svelato al Noir Film Festival

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Cortesia Sky

Con l’attesa preapertura dedicata al nuovo romanzo di Maurizio de Giovanni L’orologiaio di Brest(Feltrinelli – ore 17.00, Rizzoli Libreria) e il racconto del giornalista-scrittore Marco Bellinazzo (La colpa è di chi muore, Fandango – ore 18.00, Rizzoli Libreria) si alza domani il sipario sul Noir in Festival, in programma a Milano fino al 6 dicembre.

È invece tutto da scoprire il grande enigma nella storia della musica, ovvero la morte del giovanissimo Wolfgang Amadeus Mozart, rivisitato dalla serie Sky Original Amadeus con Will Sharpe e Paul Bettany, che sarà il momento più atteso della serata inaugurale del festival, lunedì 1 dicembre. La serie, creata da Joe Barton a partire dalla celebre pièce del Premo Oscar Peter Shaffer, andrà in onda a dicembre su Sky e Now ma le prime due puntate, in anteprima assoluta (ore 21.00, Cineteca Milano Arlecchino), sono tra i grandi eventi del Noir in Festival, giunto alla 35° edizione e diretto da Giorgio Gosetti e Marina Fabbri. Fu davvero una malattia fulminea o tramò nell’ombra il musicista Antonio Salieri, stregato dal genio del più giovane compositore? I primi indizi si svelano già lunedì sera.

Con un programma fitto di anteprime (8 film in concorso, tre eventi speciali, uno spettacolare horror in chiusura sabato 6 dicembre, Ben – rabbia animale di Johannes Roberts), un grande protagonista come il Premio Chandler Mick Herron (il creatore di Slow Horses con Gary Oldman), moltissimi scrittori tra cui Giuliano da Empoli, Luca Crovi, Alberto Pezzotta, Valerio Varesi, Marco Vichi e i due premi dedicati a Giorgio Scerbanenco e Claudio Caligari, il festival di genere più famoso in Italia promette sorprese ogni giorno e festeggia, nella sua sede all’Università IULM, anche i nuovi colori del noir, tra il Podcast e il Fumetto.

AMADEUS | Dal 23 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Articolo precedente
It: Welcome to Derry episodio 6, spiegazione: il movente di Periwinkle e il futuro del Black Spot
Articolo successivo
Gomorra – Le Origini, il nuovo trailer!
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved