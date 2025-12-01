L’enigma di “Amadeus” svelato al Noir Film Festival

Con l’attesa preapertura dedicata al nuovo romanzo di Maurizio de Giovanni L’orologiaio di Brest(Feltrinelli – ore 17.00, Rizzoli Libreria) e il racconto del giornalista-scrittore Marco Bellinazzo (La colpa è di chi muore, Fandango – ore 18.00, Rizzoli Libreria) si alza domani il sipario sul Noir in Festival, in programma a Milano fino al 6 dicembre.

È invece tutto da scoprire il grande enigma nella storia della musica, ovvero la morte del giovanissimo Wolfgang Amadeus Mozart, rivisitato dalla serie Sky Original Amadeus con Will Sharpe e Paul Bettany, che sarà il momento più atteso della serata inaugurale del festival, lunedì 1 dicembre. La serie, creata da Joe Barton a partire dalla celebre pièce del Premo Oscar Peter Shaffer, andrà in onda a dicembre su Sky e Now ma le prime due puntate, in anteprima assoluta (ore 21.00, Cineteca Milano Arlecchino), sono tra i grandi eventi del Noir in Festival, giunto alla 35° edizione e diretto da Giorgio Gosetti e Marina Fabbri. Fu davvero una malattia fulminea o tramò nell’ombra il musicista Antonio Salieri, stregato dal genio del più giovane compositore? I primi indizi si svelano già lunedì sera.

Con un programma fitto di anteprime (8 film in concorso, tre eventi speciali, uno spettacolare horror in chiusura sabato 6 dicembre, Ben – rabbia animale di Johannes Roberts), un grande protagonista come il Premio Chandler Mick Herron (il creatore di Slow Horses con Gary Oldman), moltissimi scrittori tra cui Giuliano da Empoli, Luca Crovi, Alberto Pezzotta, Valerio Varesi, Marco Vichi e i due premi dedicati a Giorgio Scerbanenco e Claudio Caligari, il festival di genere più famoso in Italia promette sorprese ogni giorno e festeggia, nella sua sede all’Università IULM, anche i nuovi colori del noir, tra il Podcast e il Fumetto.