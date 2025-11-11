Oscar Isaac pronto a tornare nell’universo di Star Wars se la Disney “non soccomberà al fascismo”

Oscar Isaac sta riconsiderando i suoi piani di tornare nell’universo di Star Wars, ma ha una condizione per lavorare di nuovo con la Disney. In una nuova intervista, l’attore ora nel film Frankenstein ha rivelato che sarebbe disposto a riprendere il ruolo del pilota di caccia X-wing Poe Dameron, un personaggio che ha interpretato per la prima volta nel film Star Wars: Il risveglio della Forza del 2015.

Durante l’intervista con GQ, a Isaac è stato chiesto se sarebbe tornato nell’universo di Star Wars dopo aver dichiarato che lo avrebbe fatto solo se avesse “avuto bisogno di un’altra casa”. “Sì. È stata una citazione davvero simpatica. Gesù Cristo”, ha detto. “Sai, la gente ti fa delle domande, tu rispondi, senza pensarci troppo. Ho detto una cosa un po’ stupida”.

Dopo anni passati a dire che non lo avrebbe fatto, Isaac ora dice di essere “aperto a questa possibilità”, aggiungendo: “Anche se al momento non sono così aperto a lavorare con la Disney”. “Ma se riuscissero a capirlo e, sai, a non soccombere al fascismo, sarebbe fantastico”, ha detto.

La pubblicazione ha sottolineato di aver intervistato Isaac dopo che la ABC e la Disney hanno sospeso Jimmy Kimmel dal suo programma televisivo in seconda serata a seguito dei commenti fatti dal conduttore su Charlie Kirk dopo la sua morte. Kimmel è poi tornato a condurre il programma quattro giorni dopo l’intervista.

Dopo la sua prima apparizione in Il risveglio della Forza, Isaac è tornato nell’universo di Star Wars in Gli ultimi Jedi nel 2017. Nel 2019, Isaac ha ripreso il suo ruolo in L’ascesa di Skywalker e ha anche doppiato il suo personaggio nella serie animata Star Wars Resistance. L’attore fa anche parte del Marvel Cinematic Universe della Disney, avendo recitato nella serie Disney+ Moon Knight, dove ha anche ricoperto il ruolo di produttore esecutivo.

Proprio per quest’ultimo titolo, sono molti i fan che si aspettano di rivedere il personaggio di Moon Knight altrove nel Marvel Cinematic Universe. Al momento, tuttavia, non ci sono progetti confermati in cui Oscar Isaac riprenderà il suo ruolo e data l’affermazione dell’attore per cui non è molto ben disposto a lavorare con la Disney, viene da pensare che potrebbe non tornare tanto presto né nel MCU né nell’universo di Star Wars.