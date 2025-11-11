HomeCinema News2025

Oscar Isaac pronto a tornare nell’universo di Star Wars se la Disney “non soccomberà al fascismo”

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Oscar Isaac sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Oscar Isaac sta riconsiderando i suoi piani di tornare nell’universo di Star Wars, ma ha una condizione per lavorare di nuovo con la Disney. In una nuova intervista, l’attore ora nel film Frankenstein ha rivelato che sarebbe disposto a riprendere il ruolo del pilota di caccia X-wing Poe Dameron, un personaggio che ha interpretato per la prima volta nel film Star Wars: Il risveglio della Forza del 2015.

Durante l’intervista con GQ, a Isaac è stato chiesto se sarebbe tornato nell’universo di Star Wars dopo aver dichiarato che lo avrebbe fatto solo se avesse “avuto bisogno di un’altra casa”. “Sì. È stata una citazione davvero simpatica. Gesù Cristo”, ha detto. “Sai, la gente ti fa delle domande, tu rispondi, senza pensarci troppo. Ho detto una cosa un po’ stupida”.

Dopo anni passati a dire che non lo avrebbe fatto, Isaac ora dice di essere “aperto a questa possibilità”, aggiungendo: “Anche se al momento non sono così aperto a lavorare con la Disney”. “Ma se riuscissero a capirlo e, sai, a non soccombere al fascismo, sarebbe fantastico”, ha detto.

La pubblicazione ha sottolineato di aver intervistato Isaac dopo che la ABC e la Disney hanno sospeso Jimmy Kimmel dal suo programma televisivo in seconda serata a seguito dei commenti fatti dal conduttore su Charlie Kirk dopo la sua morte. Kimmel è poi tornato a condurre il programma quattro giorni dopo l’intervista.

Dopo la sua prima apparizione in Il risveglio della Forza, Isaac è tornato nell’universo di Star Wars in Gli ultimi Jedi nel 2017. Nel 2019, Isaac ha ripreso il suo ruolo in L’ascesa di Skywalker e ha anche doppiato il suo personaggio nella serie animata Star Wars Resistance. L’attore fa anche parte del Marvel Cinematic Universe della Disney, avendo recitato nella serie Disney+ Moon Knight, dove ha anche ricoperto il ruolo di produttore esecutivo.

Proprio per quest’ultimo titolo, sono molti i fan che si aspettano di rivedere il personaggio di Moon Knight altrove nel Marvel Cinematic Universe. Al momento, tuttavia, non ci sono progetti confermati in cui Oscar Isaac riprenderà il suo ruolo e data l’affermazione dell’attore per cui non è molto ben disposto a lavorare con la Disney, viene da pensare che potrebbe non tornare tanto presto né nel MCU né nell’universo di Star Wars.

Articolo precedente
Frankenstein di Guillermo del Toro: la sua poetica trova qui la massima espressione?
Articolo successivo
Emma D’Arcy: 10 cose che forse non sai sull’attrice
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved