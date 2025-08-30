Oscar Isaac: 10 cose che non sai sull’attore

Oscar Isaac è degli attori più brillanti degli ultimi anni che è riuscito a distinguersi per il suo talento, il suo fascino e le sue abilità che lo rendono un attore apprezzato da più di mezzo mondo. La sua è stata una bella gavetta, ma è riuscito ad affrontare e a regala al pubblico diversi ruoli iconici che lo hanno aiutato ad essere famoso.

Ecco, allora, dieci cose da sapere su Oscar Isaac.

Oscar Isaac: i suoi film

1. Ha recitato in celebri film. Dopo piccole apparizioni in All About the Benjamins (2002) e Nativity (2006), Oscar Isaac ha visto la sua carriera decollare con titoli come Davanti agli occhi (2007), Che – L’argentino (2008), Nessuna verità (2008), Agora (2009) e Robin Hood (2010). Negli anni successivi si è affermato grazie a interpretazioni intense in film come Drive (2011), 10 Years (2011), The Bourne Legacy (2012), A proposito di Davis (2013), con cui vinse il Golden Globe, e 1981: Indagine a New York (2014).

Tra i suoi successi più noti figurano Ex Machina (2015), la nuova trilogia di Star Wars (Il risveglio della Forza, 2015; Gli ultimi Jedi, 2017; L’ascesa di Skywalker, 2019), X-Men – Apocalisse (2016), Annientamento (2018) e Il collezionista di carte (2021). Negli ultimi anni ha consolidato il suo status internazionale con Dune (2021), Dune: Parte Due (2024) e con Frankenstein di Guillermo Del Toro (2025), presentato in concorso a Venezia 82.

2. È anche doppiatore e ha recitato per la TV. Isaac ha esplorato vari ambiti del cinema e dell’intrattenimento, prestando la voce a progetti come i videogiochi Disney Infinity 3.0 (2015) e LEGO Star Wars: Il risveglio della Forza (2016), la serie animata Star Wars Resistance (2018) e film come Spider-Man: Un nuovo universo (2018) e The Addams Family (2019).

Sul fronte televisivo, ha ottenuto grande successo con la miniserie HBO Show Me a Hero (2015), che gli è valsa un Golden Globe, e con Scene da un matrimonio (2021), accanto a Jessica Chastain. Nel 2022 è stato protagonista della serie Marvel Moon Knight, apprezzata per la sua interpretazione intensa e sfaccettata, che ha confermato la sua versatilità anche sul piccolo schermo.

Oscar Isaac e Jessica Chastain

3. Ha recitato con l’attrice in una miniserie. Nel 2021 Oscar Isaac ha condiviso lo schermo con Jessica Chastain nella miniserie HBO Scene da un matrimonio, remake dell’omonima opera di Ingmar Bergman del 1973. I due attori, amici da oltre vent’anni dai tempi dell’accademia, hanno messo in mostra una chimica palpabile che ha reso la serie particolarmente intensa, affrontando temi come la crisi di coppia e la fragilità dei rapporti umani. Le loro interpretazioni hanno raccolto ampi consensi di critica e pubblico, contribuendo a consolidare la reputazione di Isaac come uno degli attori più talentuosi e ricercati della sua generazione.

Oscar Isaac, la moglie e figli Eugene e Mads Isaac

4. È padre di due figli.Tendezialmente, quando una persona diventa famosa si inizia a scavare nella sua vita privata, andando ben oltre quella lavorativa. Lo stesso è accaduto con Oscar Isaac che, però, ha sempre mantenuto il più stretto riserbo circa la sua vita sentimentale. Delle poche informazioni trapelate, si sa che l’attore è impegnato dal 2012 con la regista Elvira Lind e che i due sono diventati genitori di un maschietto di nome Eugene Isaac nell’aprile del 2017, rivelando la gravidanza solo pochi mesi prima del parto. Nel 2019 è invece nato il secondo figlio, Mads.

Oscar Isaac in Star Wars

5. Ha suggerito dettagli sulla biografia del suo personaggio. Nella nuova trilogia di Star Wars Isaac interpreta il pilota e spia Poe Dameron. Per prepararsi al ruolo, l’attore ha avuto modo di costruire personalmente una biografia del suo personaggio, al fine di poterlo comprendere meglio. Egli ha così stabilito che Poe Dameron è nato sulla luna Yavin IV, la posizione della Base Ribelle in Guerre stellari (1977). L’attore ha suggerito questo dettaglio perché originario del Guatemala, località dove sono state girate le scene relative a Yavin IV.

Oscar Isaac in Dune

6. Ha descritto come “emozionante” la sua scena di nudo. In Dune, Isaac interpreta il Duca Leto Atreides. Tra le tante entusiasmanti scene che lo vedono protagonista, ve ne è anche una dove l’attore appare totalmente nudo. Per l’attore non è stato un problema girare questa scena, trovandola anzi particolarmente emozionante per ciò che rappresenta per il personaggio. “Fino a quel momento abbiamo sempre visto il personaggio così abbottonato e in controllo della situazione, e improvvisamente è una questa figura così vulnerabile, nuda simile a Cristo che sta per essere sacrificato”, ha raccontato l’attore.



Oscar Isaac in Ex Machina

7. Ha dato vita al suo personaggio insieme ad Alex Garland. Per far sì che il personaggio di Nathan, un inventore solitario che vive in isolamento da cinque anni, fosse autentico e realistico, Oscar Isaac e il regista del film, Alex Garland, hanno cercato di capire quali potessero essere le sue caratteristiche grazie ad una sessione di brainstorming. Tra le altre cose, una delle ispirazioni dell’attore è stato l’aspetto di Stanley Kubrick, un visionario, attento ai dettagli e molto solitario.

Oscar Isaac in Robin Hood

8. Per interpretare il Principe Giovanni si è lasciato andare a parallelismi. Durante la promozione del film Robin Hood, Isaac ha raccontato come ha dato vita al personaggio del Principe Giovanni, uno dei ruoli di maggiore impatto nel film: “Ho letto molto, tutto quello che potevo trovare su di lui, e ne ho parlato con Ridley. Mi sono venute alcune idee che ho passato a lui e lui mi dava altre idee, e abbiamo lavorato insieme per capire come sarebbe potuto essere e come era la sua visione del mondo. Da questo punto in poi, ho pensato anche alle persone che mi ricordavano quel personaggio e ho fatto dei parallelismi”.

Oscar Isaac non è su Instagram

9. Non possiede nessun profilo social. Per pura scelta personale, l’attore guatemalteco non possiede nessun profilo Instagram e social ufficiale, decidendo di vivere la sua vita nella maniera più privata possibile. Un film come Ex Machina ha certamente aiutato a riflettere l’attore sul tema della tecnologia e su quanto essa abbia potere nelle nostre vite, dichiarando che tutti ne dovremmo avere timore, più che altro della forte dipendenza che si può avere verso di essa. Per lui, social media, e-mail e quant’altro sembra essere eretto sulla convenienza e sul fatto che bisogna sacrificare la propria privacy per questo. E l’attore non è proprio d’accordo circa questo aspetto.

Oscar Isaac: età, altezza e peso

10. Oscar Isaac è nato il 9 marzo del 1979 a Città del Guatemala, in Guatemala. L’attore è alto complessivamente 174 centimetri.

Fonti: IMDb, Vanity Fair, shortlist, Vulture, Indiewire