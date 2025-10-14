HomeCinema News2025

Oscar Isaac rivela se apparirà come Moon Knight in Avengers: Secret Wars

Di Gianmaria Cataldo

-

Moon Knight mcu
Il Moon Knight interpretato da Oscar Isaac nel MCU

All’inizio di quest’anno, il boss della Marvel Television Brad Winderbaum ha rivelato che Moon Knight, interpretato da Oscar Isaac, tornerà, anche se non con una seconda stagione della serie TV omonima. Il lato positivo è che questo significa che sono in corso progetti per Marc Spector, Steven Grant e Jake Lockley, ma la Marvel Studios non ha ancora rivelato di cosa si tratti.

La serie ha debuttato su Disney+ nel 2022 e, sebbene fosse un po’ grezza, ha fatto discutere i fan e ha visto una performance stellare (anzi, delle performance) da parte del protagonista Oscar Isaac. Purtroppo, da allora non abbiamo più visto il personaggio. La serie si è conclusa con Marc Spector e Steven Grant apparentemente liberati dall’influenza di Khonshu, solo per scoprire che una terza personalità, l’ultraviolento Jake Lockley, continuava a eseguire segretamente gli ordini del Dio della Luna.

Il personaggio avrebbe dovuto avere un ruolo chiave in Avengers: The Kang Dynasty, ma con Rama-Tut messo da parte e l’attenzione spostata sul Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr., non sorprende più di tanto che Moon Knight sia stato lasciato da parte. Alla premiere parigina del film Frankenstein di Netflix, ad Isaac è stato ora chiesto da un fan se apparirà in Avengers: Secret Wars e l’attore ha risposto: “È un segreto, lo sai… ma no”.

Sebbene Isaac ovviamente non avesse intenzione di confermare con disinvoltura il suo ritorno nei panni di Moon Knight, siamo propensi a credergli sulla parola, poiché inserire il vigilante in uno dei prossimi film degli Avengers non avrebbe molto senso. “Ho pensato che ci fosse un’opportunità interessante con Midnight Sons”, aveva detto in precedenza Isaac parlando del suo futuro nell’MCU. “Ci sono personaggi così interessanti lì dentro, e ora che abbiamo gettato le basi per capire chi sono Marc, Steven e Jake, potrebbe essere un’opportunità interessante vederlo come parte di una squadra e vedere quale sarebbe la dinamica”.

Quindi penso che sarebbe emozionante, penso che per me, spero vivamente che ci sia spazio per esplorare questa possibilità”, ha concluso l’attore. Mignight Sons sembra la prossima destinazione più ovvia per Moon Knight, ed è lì che presumibilmente vedremmo personaggi come lui, Ironheart e Ghost Rider unirsi per combattere contro il Mephisto, interpretato da Sacha Baron Cohen. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali su questo progetto, per cui il destino di Moon Knight resta incerto.

ALTRE STORIE

