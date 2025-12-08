Paramount lancia un’offerta pubblica di acquisto per Warner Bros. Discovery (ostile a Netflix)

Paramount ha annunciato oggi di aver avviato un’offerta pubblica di acquisto interamente in contanti per acquisire tutte le azioni in circolazione di Warner Bros. Discovery per 30 dollari ad azione, un accordo che, a suo dire, equivale a un valore aziendale di 108,4 miliardi di dollari. La mossa aggressiva, seppur non del tutto inaspettata, è un tentativo di strappare Warner Bros. dalle braccia di Netflix.

“L’offerta di Paramount per l’intera WBD offre agli azionisti 18 miliardi di dollari in contanti in più rispetto al corrispettivo di Netflix. La raccomandazione del Consiglio di Amministrazione di WBD a favore dell’operazione Netflix rispetto all’offerta di Paramount si basa su una valutazione prospettica illusoria di Global Networks, non supportata dai fondamentali aziendali”, ha affermato la società.

L’offerta ostile, che si rivolge direttamente e pubblicamente agli azionisti di WBD, fa seguito a un’asta controversa che ha visto il gigante dei media guidato dal CEO David Zaslav respingere le successive offerte della società di David Ellison e, venerdì scorso, annunciare un accordo da 72 miliardi di dollari per la vendita degli asset di Warner Bros. a Netflix per 27,75 dollari ad azione in contanti e azioni. I potenziali partner hanno dichiarato che, in attesa dell’approvazione normativa, la transazione sarebbe avvenuta dopo che WBD avrebbe scorporato la sua attività di televisione lineare in una società pubblica separata; la chiusura avrebbe richiesto dai 12 ai 18 mesi.

La transazione proposta da Paramount riguarda l’intera WBD, incluso il segmento Global Networks.

“L’offerta strategicamente e finanziariamente interessante di Paramount agli azionisti di WBD offre un’alternativa superiore alla transazione Netflix, che offre un valore inferiore e incerto ed espone gli azionisti di WBD a un lungo processo di autorizzazione normativa multigiurisdizionale con un esito incerto, oltre a un mix complesso e volatile di capitale e liquidità”, ha affermato Par.

“Gli azionisti di WBD meritano l’opportunità di valutare la nostra offerta interamente in contanti, superiore, per le loro azioni nell’intera società. La nostra offerta pubblica, che si basa sulle stesse condizioni che abbiamo presentato al Consiglio di Amministrazione di Warner Bros. Discovery in privato, offre un valore superiore e un percorso più certo e rapido per il completamento. Riteniamo che il Consiglio di Amministrazione di WBD stia perseguendo una proposta inferiore, che espone gli azionisti a un mix di liquidità e azioni, a un valore di mercato futuro incerto del business dei cavi lineari di Global Networks e a un difficile processo di approvazione normativa”, ha affermato David Ellison.

“Stiamo presentando la nostra offerta direttamente agli azionisti per dare loro l’opportunità di agire nel loro migliore interesse e massimizzare il valore delle loro azioni”.

L’offerta sarebbe sostenuta dalla famiglia Ellison – guidata dal co-fondatore di Oracle e miliardario di più riprese Larry Ellison – e da RedBird Capital, oltre al debito interamente impegnato da Bank of America, Citi e Apollo, ha affermato Paramount.

L’azienda ha dichiarato di essere molto fiduciosa “di ottenere rapidamente l’autorizzazione normativa per la sua offerta proposta, poiché rafforza la concorrenza ed è a favore dei consumatori, creando al contempo un solido promotore del talento creativo e della scelta dei consumatori. Al contrario, l’operazione Netflix si basa sull’irrealistica ipotesi che la sua combinazione anticoncorrenziale con WBD, che consoliderebbe il suo monopolio con una quota del 43% degli abbonati globali al servizio Subscription Video on Demand (SVOD), possa resistere a molteplici e prolungate sfide normative in tutto il mondo. In molti paesi dell’Unione Europea, l’operazione Netflix combinerebbe l’operatore SVOD dominante con il secondo o il terzo concorrente più forte.

“L’operazione Netflix crea un chiaro rischio di prezzi più elevati per i consumatori, di retribuzioni inferiori per i creatori di contenuti e i talenti e di distruzione degli esercenti cinematografici americani e internazionali. Netflix non ha mai intrapreso acquisizioni su larga scala, con conseguente aumento del rischio di esecuzione che gli azionisti di WBD avrebbero dovuto sopportare”, ha affermato.

Paramount ha affermato di aver presentato sei proposte nell’arco di 12 settimane, ma “WBD non si è mai confrontata in modo significativo con queste proposte… Paramount ha ora presentato la sua offerta direttamente agli azionisti di WBD e al suo Consiglio di Amministrazione per garantire loro l’opportunità di perseguire questa alternativa chiaramente superiore“, ha affermato Ellison.

“Riteniamo che la nostra offerta creerà una Hollywood più forte. È nel migliore interesse della comunità creativa, dei consumatori e dell’industria cinematografica. Riteniamo che trarranno beneficio dalla maggiore concorrenza, dalla maggiore spesa per i contenuti e dalla maggiore produzione di film nelle sale cinematografiche, nonché da un maggior numero di film nelle sale, come risultato della transazione da noi proposta. Non vediamo l’ora di lavorare per offrire rapidamente questa opportunità, in modo che tutti gli stakeholder possano iniziare a capitalizzare i vantaggi della società combinata”.

Sia gli Ellison che Netflix hanno corteggiato Donald Trump, che ieri sera ha elogiato il co-CEO di Netflix Ted Sarandos, ma ha affermato che il peso dello streaming, se abbinato a HBO Max, potrebbe rappresentare un problema.