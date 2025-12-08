It: Welcome To Derry, Episodio 7 spiegazione del finale: il destino di QUEL personaggio e il piano di Shaw

IT: Welcome to Derry episodio 7 presenta uno degli sviluppi più tragici della serie, prima di rivelare la verità sul piano del Generale Shaw.

Negli ultimi momenti dell’episodio 6 di It: Welcome to Derry, molte persone di Derry si presentano al Black Spot dopo aver scoperto che il padre di Ronnie si stava nascondendo lì dopo essere fuggito da Shawshank Prison. L’episodio 7 rivela che non desiderano creare problemi e sperano solo di catturare il detenuto evaso e andarsene. Tuttavia, quando Hallorann resiste, decidono di incendiare il Black Spot.

Molti personaggi muoiono nel rogo e, purtroppo, anche Rich perde la vita tentando di salvare Marge. Prima che partano i titoli di coda, Shaw e i suoi uomini trovano uno dei frammenti che tiene Pennywise intrappolato nei boschi, e il Generale rivela la verità del suo piano a Leroy Hanlon.

Cosa fa Pennywise a Will e alla signora Kersh in It: Welcome to Derry episodio 7

Pennywise espone sia la signora Kersh che Will alla sua vera forma dei Deadlights. Secondo la lore del romanzo originale di Stephen King, anche un solo sguardo ai Deadlights è sufficiente a far crollare la mente di una persona. Come mostrato nella scena della signora Kersh, essi paralizzano il corpo della vittima e la rendono completamente soggiogata al controllo di Pennywise.

Negli ultimi momenti dell’episodio 7, anche Will viene esposto ai Deadlights, suggerendo che potrebbe subire la stessa sorte della signora Kersh. Per ora, però, entrambi sembrano ancora vivi. Considerando che il futuro di Will Hanlon nel franchise è noto, in qualche modo riuscirà a salvarsi dallo scivolare completamente nella morsa di Pennywise, rompendo la trance dei Deadlights da solo o venendo tratto in salvo da qualcun altro (probabilmente sua madre).

Il vero piano del Generale Shaw spiegato: perché vuole liberare Pennywise

Dopo aver scoperto l’ubicazione di uno dei frammenti che tiene Pennywise confinato nei boschi, gli uomini del Generale Shaw lo portano alla base militare e tentano di distruggerlo. Questo porta Hanlon a chiedersi cosa stiano realmente cercando di fare. Quando lo affronta, il Generale rivela che la minaccia nucleare proveniente da altre nazioni non è mai stata la sua principale preoccupazione.

Il suo timore più grande è sempre stato la situazione interna della nazione, dove la criminalità è aumentata drasticamente. Liberando Pennywise e permettendogli di nutrirsi liberamente durante i suoi cicli, Shaw spera di instillare paura nelle persone del Paese. Secondo lui, la minaccia di una forza cosmica come Pennywise disciplinerebbe la popolazione spingendola a essere più obbediente. In altre parole, Shaw vuole usare Pennywise come un’arma per imporre un regime autoritario in America.

Lo spirito che guida Dick Hallorann al primo frammento della stella

Dick Hallorann sembra vedere lo spirito di un’antenata di Rose, probabilmente Necani o sua madre. Come rivelato nella linea temporale passata della serie, la madre di Necani, la Sesqui, fu uccisa da Pennywise prima che Necani trovasse la stella caduta che portò Pennywise sulla Terra. Lei e il suo popolo usarono i frammenti della stella per assicurare che Pennywise rimanesse intrappolato nei boschi.

Tuttavia, poiché il principale obiettivo di Necani e sua madre era impedire a Pennywise di nuocere agli esseri umani, è lecito chiedersi perché la donna aiuti Hallorann a trovare il frammento. È possibile che la figura sia una proiezione creata da Pennywise nella mente di Hallorann. Oppure, la madre di Necani potrebbe desiderare vendetta contro invasori come il Generale Shaw, che furono anch’essi responsabili della liberazione di Pennywise quando lei era viva.

Come la morte di Rich influenza gli altri bambini in It: Welcome to Derry

Tutti i giovani protagonisti soffrono per la morte di Rich, e Marge, ovviamente, è quella più colpita. Sebbene la sua scomparsa sia straziante, IT: Welcome to Derry sembrava averla preannunciata da tempo. Probabilmente la sua morte fungerà da catalizzatore per spingere gli altri ragazzi a combattere con ancora più determinazione contro Pennywise.

Darà loro il coraggio di affrontare la minaccia cosmica e non mostrare paura quando si troveranno faccia a faccia con essa. Allo stesso tempo, però, la morte di Rich ricorda come It: Welcome to Derry non sia un sostituto di Stranger Things. Mette in evidenza come la serie sia una brutale adattazione di Stephen King, dove nessun personaggio è davvero al sicuro dal male di Pennywise.

Derry è davvero al sicuro quando Pennywise dorme?

Il Generale Shaw e i suoi militari presumono che, poiché Pennywise ha completato un altro ciclo di nutrimento ed è tornato a dormire, Derry sia al sicuro fino all’inizio del ciclo successivo. Per questo motivo, non esitano a bruciare uno dei frammenti che lo tiene imprigionato. Tuttavia, come mostra l’episodio, Pennywise si risveglia dopo aver percepito l’apertura nei boschi e attacca Will.

Questo suggerisce che, avendo visto l’opportunità di uscire dalla sua prigionia, Pennywise si sia risvegliato e sia pronto a diffondere ulteriore caos a Derry. Spetterà ora a Hanlon, Hallorann e ai giovani protagonisti del finale di It: Welcome to Derry trovare un modo per intrappolarlo di nuovo prima che sia troppo tardi.