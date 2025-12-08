Superman: David Corenswet rivela l’unico disaccordo avuto con James Gunn

L’Uomo d’Acciaio è finalmente tornato al cinema grazie al film Superman diretto da James Gunn, facente parte del Capitolo 1 dell’Universo DC: “Dei e Mostri”. Il rapporto tra il regista e l’interprete di Superman, David Corenswet è stato ottimo, tranne che per un’unica divergenza. Ora, nella loro conversazione su Variety’s Actors on Actors, Corenswet ha dunque raccontato al collega Jonathan Bailey di quel preciso disaccordo, avvenuto durante le riprese del momento in cui Superman e Lois Lane si baciano mentre volano in aria.

“In quella scena, quando ho fatto quella risatina mentre lei diceva “Ti amo anch’io”, James è venuto da me e mi ha detto: “Non funziona. Deve essere solenne”. E io ho pensato: “No! Il punto è proprio questo, ‘So che mi ami, c***o’”. Onore a James. Aveva ragione sul 90% delle cose, ma in quel caso ha capito che quella risatina era una cosa molto sincera”, ha spiegato Corenswet, che ha alla fine avuto il via libera del regista per lasciarsi andare a quella risatina.

Il finale del film Superman è stata l’ultima volta che il pubblico vedrà l’icona DC nel 2025, ma la DC Studios sta già lavorando al prossimo capitolo dell’eroe interpretato da Corenswet. La star riprenderà il ruolo nel film Man of Tomorrow del 2027, insieme a Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor e Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane.

Secondo quanto riferito, le riprese principali inizieranno nell’aprile 2026, con i due rivali che si alleeranno contro Brainiac della DC, che sempre secondo quanto riferito sarà l’antagonista principale della storia. Anche Frank Grillo tornerà nei panni di Rick Flag Sr., mentre si prevede il ritorno anche di altri personaggi della DCU.