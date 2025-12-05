Netflix acquisirà Warner Bros. e HBO Max in un accordo da 82,7 miliardi di dollari

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, Netflix e Warner Bros. Discovery (WBD) hanno annunciato un accordo storico in base al quale Netflix acquisirà le attività di Warner Bros., comprese le sue divisioni cinematografiche e televisive, HBO Max e HBO. L’operazione ha un valore complessivo di 82,7 miliardi di dollari, incluso il debito, con un valore azionario di 72 miliardi di dollari. L’annuncio segue settimane di intensa competizione tra Netflix, Paramount Skydance e Comcast per accaparrarsi le attività di WBD.

L’accordo, strutturato in contanti e azioni, prevede un prezzo di 27,75 dollari per azione WBD. Per ogni azione ordinaria di WBD, gli azionisti riceveranno 23,25 dollari in contanti e 4,50 dollari in azioni ordinarie Netflix. L’operazione è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società, ma è subordinata al completamento dello spin-off della divisione Discovery Global e alle approvazioni normative e degli azionisti. La chiusura è prevista entro 12-18 mesi, dopo la separazione delle reti televisive di WBD in una nuova società quotata in borsa, Discovery Global, che dovrebbe completarsi nel terzo trimestre del 2026.

La fusione mira a unire due colossi dell’intrattenimento: Netflix, leader nello streaming globale, e Warner Bros., storica casa di produzione con oltre un secolo di narrativa cinematografica e televisiva. Il catalogo combinato includerà franchise e serie iconiche come The Big Bang Theory, I Soprano, Il Trono di Spade, l’Universo DC, Il Mago di Oz, Harry Potter, e titoli culturali globali di Netflix come Stranger Things, Squid Game, Bridgerton e Mercoledì.

Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, ha sottolineato che la fusione permetterà di offrire al pubblico più contenuti di qualità, unendo classici senza tempo e grandi successi contemporanei. Greg Peters, co-CEO, ha evidenziato come la combinazione della creatività e della capacità produttiva di Warner Bros. con il modello di business globale di Netflix possa ampliare la portata dei contenuti e generare maggiore valore per gli abbonati e gli azionisti. David Zaslav, CEO di WBD, ha aggiunto che l’unione garantirà la continuità della narrazione e delle storie emozionanti per le generazioni future.

A giugno 2025, WBD aveva annunciato l’intenzione di separare le sue divisioni Streaming & Studios e Global Networks in due entità quotate. Discovery Global sarà la nuova società dedicata ai canali televisivi internazionali, sportivi e di news, includendo CNN, TNT Sports negli USA, Discovery in Europa, e piattaforme digitali come Discovery+ e Bleacher Report. Questa separazione è un passaggio essenziale prima della chiusura della fusione con Netflix, prevista per il 2026.

In sintesi, l’acquisizione rappresenta una delle operazioni più significative nella storia dell’intrattenimento e dello streaming. Essa combina la portata globale e l’innovazione di Netflix con il patrimonio culturale e narrativo di Warner Bros., creando un gigante dell’intrattenimento con un catalogo senza precedenti, in grado di offrire una gamma completa di contenuti cinematografici, televisivi e digitali per il pubblico mondiale. L’accordo segna un cambiamento strategico importante nel panorama dello streaming e nella struttura del settore dell’intrattenimento, posizionando Netflix come leader indiscusso con un’offerta di contenuti senza pari.

