Peter Jackson aggiorna sul suo futuro a 11 anni dalla sua ultima regia

Peter Jackson ha fornito un interessante aggiornamento sul suo futuro, mentre i fan attendono il primo film del regista dal 2014. Jackson è famoso soprattutto per il suo lavoro nella saga de Il Signore degli Anelli, avendo diretto la trilogia originale e tutti e tre i film de Lo Hobbit negli anni 2010. Il prossimo capitolo della sua filmografia è del tutto inaspettato.

In un’intervista con Screen Rant, Jackson ha rivelato di stare attualmente lavorando a tre diverse sceneggiature per progetti futuri, sebbene non sia entrato troppo nei dettagli su quali potrebbero essere questi progetti. A parte The Hunt of Gollum, un sequel della saga de Il Signore degli Anelli diretto da Andy Serkis, le sceneggiature di Jackson sono tenute segrete.

Peter Jackson stava parlando con il CEO di Colossal Biosciences, Ben Lamm, e con l’archeologo di Ngāi Tahu, Kyle Davis, degli sforzi in corso dell’azienda per salvare il Moa gigante dall’estinzione. Jackson è un importante investitore di Colossal, ma è stato coinvolto solo a condizione che l’azienda biotecnologica spostasse l’attenzione sul Moa.

ScreenRant: Peter, sarei negligente se non ti chiedessi del tuo futuro nel cinema. Non ti vediamo dirigere un lungometraggio dal 2014. Colossal è ora una tua prerogativa? Sei in pensione?

Peter Jackson: No, no. Di certo non sono in pensione. Attualmente stiamo lavorando a tre sceneggiature diverse. Al momento sto scrivendo tre sceneggiature diverse.

Stiamo producendo e scrivendo The Hunt for Gollum, che Andy Serkis dirigerà il prossimo anno. Mi è piaciuto lavorare ai documentari, che mostrino la mia vecchiaia o meno, e ovviamente al progetto Get Back – The Beatles. Mi sono divertito a fare diverse cose con i Beatles, il che è fantastico, e probabilmente continuerò a farlo.

Ma per me, de-estinguere il Moa sarebbe altrettanto emozionante, se non di più, di qualsiasi film potrei mai fare. Ho fatto molti film, ma vedere il gigantesco Moa tornare sarebbe un’emozione che credo supererebbe qualsiasi altra cosa in questo momento.

Cosa significa, dunque? Peter Jackson non è in pensione, il che non può che essere una buona notizia. Anche se Jackson non dirige un film da Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate del 2014, sarebbe sbagliato dire che non si sia tenuto impegnato. Naturalmente, il suo documentario sui Beatles è il suo più recente successo di alto profilo, che utilizza tecniche simili a quelle del suo documentario sulla Prima Guerra Mondiale, acclamato dalla critica, They Shall Not Grow Old.

Jackson ha anche scritto e prodotto l’adattamento del romanzo young adult del 2018, Macchine Mortali, ma tornare alla regia è comunque un progetto entusiasmante. Dopo una pausa così lunga, è difficile prevedere come sarà un nuovo film di Peter Jackson. Ha sicuramente la libertà di scegliere i suoi progetti, che decida o meno di tornare nella Terra di Mezzo.