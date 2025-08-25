Kumail Nanjiani pensava che Eternals gli avrebbe garantito un lavoro nell’MCU “per i prossimi dieci anni”

A quasi quattro anni di distanza, il futuro di Kumail Nanjiani nell’MCU non sembra roseo dopo il flop commerciale e di critica di Eternals (2021). Il candidato all’Oscar, che in precedenza aveva subito una profonda trasformazione fisica per interpretare il ruolo di Kingo, ha osservato di aver “firmato per sei film”, pensando che il film diretto da Chloé Zhao avrebbe portato a ulteriori collaborazioni con la Marvel.

“È uscito, ha ricevuto recensioni davvero negative e non ha avuto molto successo. Mi ha distrutto”, ha detto nel podcast Working It Out. “È stato allora che ho pensato: ‘Oh, ho bisogno di andare in terapia per capire cosa sta succedendo’”. Nanjiani ha continuato: “Ho pensato: ‘Questo sarà il mio lavoro per i prossimi dieci anni’. Ho firmato per sei film. Ho firmato per un videogioco. Ho firmato per un’attrazione in un parco a tema. Ti fanno firmare per tutte queste cose“.

“Ti dici: ‘Questi saranno i prossimi dieci anni della mia vita. Ok, quindi farò film Marvel ogni anno e, nel frattempo, farò le mie piccole cose. Qualunque cosa voglia fare”. L’attore ha poi aggiunto che: “Per me, ciò che mi ha davvero colpito è stato rendermi conto che gran parte della mia autostima era legata alla reazione degli altri al mio lavoro”.

Nel 2022, Nanjiani aveva ammesso di non avere “alcuna idea” se ci sarebbe stato un sequel, nonostante le voci secondo cui era in lavorazione. “Onestamente non ne so nulla”, ha detto. “Mi piacerebbe molto che Kingo tornasse. Adoro interpretare quel personaggio. È molto divertente da interpretare, ti mette di buon umore. Fai le pistole con le dita, sei come una star del cinema… cosa c’è da non amare? Sei semplicemente di buon umore per tutto il tempo“. Ad oggi, tuttavia, non sembrano esserci stati progressi a riguardo.

La trama e il cast di Eternals

Eternals, il terzo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel diretto dalla regista vincitrice dell’Academy Award Chloé Zhao, è arrivato il 3 novembre 2021 nelle sale italiane. Il film targato Marvel Studios Eternals presenta un nuovo team di supereroi dell’Universo Cinematografico Marvel: l’epica storia, che abbraccia migliaia di anni, mostra un gruppo di eroi immortali costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, i Devianti.

Il cast di Eternals comprende Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Brian Tyree Henry, che interpreta l’intelligente inventore Phastos; Salma Hayek, che interpreta la leader saggia e spirituale Ajak; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; e Angelina Jolie, che veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena. Kit Harington interpreta Dane Whitman.