SpongeBob – Un’avventura da pirati: trailer del film evento, prossimamente al cinema!

Eagle Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale di SpongeBob – Un’avventura da pirati, il nuovo film d’animazione che porterà la celebre spugna di Bikini Bottom sul grande schermo per un’epica e divertentissima avventura in mare aperto. Il film è atteso prossimamente al cinema.

In questa nuova storia, SpongeBob è deciso a dimostrare di avere il cuore di un vero eroe, soprattutto agli occhi del severo Mr. Krabs. Per farlo, si lancia in una missione per rintracciare nientemeno che l’Olandese Volante, un leggendario pirata fantasma che terrorizza gli abissi oceanici.

Ad accompagnarlo in questa impresa ci saranno i suoi inseparabili amici: Patrick, Squiddy, Sandy e tutto il folle gruppo di Bikini Bottom. Tra mostri marini, mappe misteriose, battaglie tra pirati e risate assicurate, SpongeBob si spingerà dove nessuna spugna ha mai osato mettere piede… o meglio, poro!

Il film è basato sulla storica serie animata SpongeBob SquarePants, creata da Stephen Hillenburg, ed è diretto da Derek Drymon. La storia è firmata da Marc Ceccarelli, Kaz e Pam Brady, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Matt Lieberman.

Il cast vocale originale include le voci storiche di Tom Kenny (SpongeBob), Clancy Brown (Mr. Krabs), Rodger Bumpass (Squiddy), Bill Fagerbakke (Patrick), Carolyn Lawrence (Sandy) e Mr. Lawrence (Plankton), affiancati da ospiti speciali come George Lopez, la star musicale Ice Spice (Isis Gaston), Arturo Castro, Sherry Cola, Regina Hall e persino Mark Hamill.

SpongeBob – Un’avventura da pirati si preannuncia come il film imperdibile del 2025 per grandi e piccini, con un mix esplosivo di azione, comicità e spirito d’avventura. Preparatevi a salpare!