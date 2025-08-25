Austin Butler afferma che interpretare James Bond sarebbe “una sorta di sacrilegio”

Mentre le speculazioni sul casting di 007 continuano imperterrite, Austin Butler si ritira dalla corsa. Il candidato all’Oscar ha ammesso che sarebbe “una sorta di sacrilegio” per lui interpretare l’agente britannico dell’MI6, essendo un attore nato e cresciuto in California, nonostante la sua disponibilità a lavorare di nuovo con il regista di Dune – Part Due (2024) Denis Villeneuve.

“Non ho ricevuto alcuna chiamata al riguardo, ma adoro quell’uomo”, ha detto a Hits Radio UK. “Interpreterei James Bond? Non credo che sarebbe una buona idea. Perché sono americano. Posso imitare l’accento, ma sarebbe un po’ sacrilego”. Butler ha poi continuato: “Quei film hanno significato molto per me, ma penso che debba essere qualcuno che viene dall’Inghilterra”. D’altra parte, “Il cattivo? Quello andrebbe bene. Lo farei”.

Di certo, potremo rivedere Butler al cinema dal 27 agosto in Una scomoda circostanza – Caught Stealing, dove interpreta Hank Thompson, ex promessa del baseball ora barista in un locale malfamato di New York, che si ritrova coinvolto suo malgrado al centro delle attenzioni di varie bande criminali, senza sapere minimamente il perché di ciò. Braccato da ogni parte, Hank dovrà contare su tutto il suo ingegno per restare in vita abbastanza a lungo da scoprirlo.

A che punto è il casting per il prossimo James Bond

Da quando Amazon MGM Studios ha preso il controllo del franchise, l’attesa per scoprire il nuovo James Bond è in fermento. Il progetto — diretto da Denis Villeneuve, sceneggiato da Steven Knight e con la produzione di Amy Pascal e David Heyman — non ha ancora un protagonista ufficiale. Aaron Taylor-Johnson resta uno dei candidati più forti, mentre volti emergenti come Aaron Pierre stanno guadagnando attenzione per la loro intensità e stile sobrio.

Contemporaneamente, è salito alla ribalta un nome completamente inaspettato: Scott Rose-Marsh, attore poco conosciuto, ha scalato le quote tra i bookmaker, superando anche nomi più noti come Jacob Elordi e Harris Dickinson. Emerge quindi una cornice di casting aperta a scelte audaci: da star consolidate che garantiscono visibilità a volti nuovi che potrebbero offrire un approccio inedito all’iconico 007. Per scoprire chi sarà il prossimo interprete dell’agente segreto più famoso di sempre non resta dunque che attendere notizie ufficiali.