Timothy Olyphant fa un’anticipazione preoccupante sul suo personaggio Alien: Earth

Alien: Earth debutterà tra poche settimane e i fan ora hanno un’idea più chiara di cosa aspettarsi dal personaggio di Kirsh interpretato da Timothy Olyphant grazie a un teaser inquietante. La prossima aggiunta alla fortunata serie fantascientifica/horror di Ridley Scott è la serie TV Alien: Earth, che vedrà un gruppo di soldati tattici e robot-umani ibridi affrontare le terrificanti creature all’interno di un’astronave precipitata.

L’attore candidato all’Emmy Timothy Olyphant interpreterà Kirsh, il mentore del protagonista di Alien: Earth. Anche se i trailer non hanno rivelato molto sul suo personaggio, i fan ora sanno che non devono fidarsi di lui grazie al teaser presentato al San Diego Comic-Con durante il panel dedicato a Alien: Earth. Quando il cast ha discusso dei propri personaggi, Timothy Olyphant ha detto che “non si fida” di Kirsh e che “sente che c’è qualcosa sotto” con il personaggio.

Cosa significa il teaser di Timothy Olyphant su Kirsh

Già dai trailer di Alien: Earth, Kirsh sembra un personaggio affascinante. Potrebbe non apparire a lungo sullo schermo, ma il suo aspetto e i suoi modi sorprendenti attirano immediatamente l’attenzione.

Noah Hawley aveva già descritto Kirsh come un personaggio che vive "in quello spazio tra l'eroe e il cattivo" in un'intervista a EW, quindi sapevamo che era un personaggio discutibile. Tuttavia, il fatto che lo stesso attore non si fidi di Kirsh la dice lunga. Se Timothy Olyphant non si fida nemmeno del proprio personaggio, allora il pubblico dovrebbe davvero stare in guardia quando si tratta del mentore e allenatore sintetico di Wendy.

Inoltre, la dichiarazione di Timothy Olyphant ci ricorda che la serie TV ha fatto di tutto per catturare la tensione dei film della serie Alien. Il franchise di Alien riguarda tanto la sfiducia nei confronti degli esseri umani quanto la paura degli Xenomorfi. Molti personaggi dei film si sono dimostrati inaffidabili e moralmente discutibili, e i loro tradimenti sono sempre dolorosi. Pertanto, sembra appropriato che la serie TV Alien abbia una sua versione di questo tipo di personaggio.