James Gunn condivide un primo sguardo ufficiale al cameo più memorabile di Superman!

In vista del panel di Peacemaker al Comic-Con di San Diego, il regista di Superman, James Gunn, ha condiviso alcune foto ufficiali del dietro le quinte del cameo di John Cena nei panni di Christopher Smith.

Nel film, Lex Luthor rivela al mondo che i genitori di Superman lo hanno mandato sulla Terra per conquistare il pianeta e creare un harem. Sfruttando il suo disprezzo per supereroi amati come l’Uomo d’Acciaio, il geloso Peacemaker appare in un talk show per criticare i Supereroi.

In queste foto è presente anche Cleavis Thornwaite, interpretato da Michael Ian Black, un personaggio che Gunn ha confermato tornerà nella seconda stagione di Peacemaker.

Si prevede che la serie includa una componente Multiverso, con Peacemaker del DCU che visita un mondo in cui è considerato un eroe amato (è improbabile che il DCEU prenda parte alla storia). Vedremo anche diversi volti noti del film di Superman.

“Vediamo molti personaggi diversi di Superman, [tra cui] Isabela [Merced], Nathan [Fillion] e Sean [Gunn], e poi vedremo un sacco di altri personaggi più avanti nella stagione, provenienti da altre parti del DCU e da Superman”, ha detto Gunn in una recente intervista. “Potrebbe anche esserci un cameo davvero, davvero, davvero importante verso la fine della serie.”

È molto probabile che si riferisca al Superman di David Corenswet, anche se il fatto che Lex Luthor sia rinchiuso a Belle Reve apre sicuramente le porte all’apparizione di Nicholas Hoult.

Un nuovo trailer per la seconda stagione di Peacemaker dovrebbe uscire nelle prossime ore, mentre ci aspettiamo anche alcuni aggiornamenti sul DCU da Gunn.