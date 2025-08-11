HomeCinema News2025

Quentin Tarantino: dubbi e incertezze sul prossimo film del regista

Di Gianmaria Cataldo

-

Quentin Tarantino e Daniella Pick
Quentin Tarantino e Daniella Pick al Festival di Cannes - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Un annuncio pubblicato su Production List sostiene che Quentin Tarantino girerà il suo prossimo (e apparentemente ultimo film) a dicembre con un cast che includerebbe Brad Pitt, Uma Thurman e Samuel L. Jackson. Robert Richardson è invece indicato come direttore della fotografia. La notizia ha ottenuto molti clic sui social media, ma secondo un’indagine di World of Reels, si tratterebbe di informazioni non precise.

La testata, che cita fonti anonime, riporta che Tarantino non avrebbe ancora finito la sceneggiatura del suo decimo film e che, in realtà, potrebbe non aver nemmeno iniziato a scriverla. Al momento non ci sarebbero dunque piani per girare nulla quest’anno. Questo mentre David Fincher sta invece attualmente girando con Pitt quello che avrebbe dovuto essere il prossimo film di Tarantino, “Le avventure di Cliff Booth”, una sceneggiatura che Quentin Tarantino ha venduto a Netflix per ben 20 milioni di dollari, rinunciando all’intero progetto.

Pitt sarebbe stato determinante nel realizzare la collaborazione tra Tarantino e Fincher. Dopo aver letto la sceneggiatura e averne apprezzato alcuni elementi, ha suggerito di affidare la regia a qualcun altro, aprendo così la strada al suo frequente collaboratore Fincher. Sebbene Tarantino di solito diriga le sue sceneggiature, in alcune occasioni ha scritto per altri, come nel caso di “True Romance” e “Dal tramonto all’alba”. Di certo non ha guastato il fatto che Tarantino consideri l’ultimo film di Fincher, “The Killer”, un capolavoro.

Sembra dunque dover continuare l’attesa per il prossimo film di Tarantino, che sarebbe ancora lontano dal concretizzarsi. Il suo ultimo film da regista, C’era una volta a… Hollywood, risale ormai al 2019. In precedenza sembrava pronto per realizzare un film dal titolo The Movie Critic, salvo poi cambiare idea e abbandonare del tutto il progetto (su cui vige ancora un certo mistero). Non resta allora che attendere notizie ufficiali riguardanti quello che, a detta dello stesso Tarantino, sarà l’ultimo film del regista.

