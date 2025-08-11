Downton Abbey: il 10 settembre uno speciale sulla NBC celebra il film Il Gran Finale

Uno speciale in prima serata su “Downton Abbey” andrà in onda sulla NBC per celebrare il terzo e ultimo film della saga, Il Gran Finale, prima della sua uscita nelle sale. Variety ha diffuso in esclusiva la notizia che la NBC trasmetterà “Downton Abbey Celebrates The Grand Finale” il 10 settembre alle 21:00 ET/PT e in streaming il giorno successivo su Peacock. Lo speciale di un’ora presenterà conversazioni con il cast del film, riunitosi a Londra al Savoy Hotel per condividere ricordi e storie inedite del periodo trascorso con la serie e i film. Gli attori che appariranno nello speciale sono: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Froggatt, Paul Giamatti, Harry Hadden-Paton, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol e Penelope Wilton, oltre allo scenografo Donal Woods, alla costumista Anna Mary Scott Robbins e al compositore John Lunn. Inoltre, lo speciale presenterà anche un’anteprima mondiale di Downton Abbey: Il Gran Finale, la cui uscita nelle sale è prevista per il 12 settembre. A partire dal 1° settembre, il pubblico potrà anche recuperare tutte e sei le stagioni di “Downton Abbey” e i primi due film su Peacock (in Italia serie e film sono disponibili su Prime Video). Questo è l’ultimo speciale in prima serata della NBC a supporto di un film Universal. L’emittente trasmetterà anche uno speciale live su “Wicked” a novembre, in vista dell’uscita di “Wicked: For Good”, che vedrà la partecipazione di Cynthia Erivo e Ariana Grande.

La trama e il cast di Downton Abbey: Il Gran Finale

Questo nuovo capitolo segue la famiglia Crawley e il suo personale all’inizio degli anni ’30. Quando Mary si ritrova al centro di uno scandalo pubblico e la famiglia deve affrontare difficoltà finanziarie, l’intera famiglia deve fare i conti con la minaccia del disonore sociale. I Crawley devono accettare il cambiamento mentre il personale si prepara a un nuovo capitolo con la prossima generazione che guiderà Downton Abbey verso il futuro.

Simon Curtis torna alla regia dell’ultimo capitolo dopo aver diretto Una Nuova Era. Fellowes ha scritto tutti e tre i film.

Il cast familiare torna anche per Downton Abbey: Il Grand Finale, che include Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Froggatt, Paul Giamatti, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Dominic West, Penelope Wilton, Joely Richardson, Paul Copley e Douglas Reith.

Nel cast del franchise compaiono anche Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale e Arty Froushan. I produttori sono Gareth Neame, Fellowes e Liz Trubridge. Nigel Marchant è il produttore esecutivo.