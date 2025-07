The Batman – Parte II: James Gunn conferma che la sceneggiatura è pronta ed “grandiosa”

Mentre Superman si prepara a spiccare il volo al cinema, sembra proprio che il Batman di Matt Reeves sia pronto per emergere nuovamente dall’ombra. Sul tappeto rosso della prima mondiale di Superman di lunedì, lo sceneggiatore, regista e co-CEO dei DC Studios James Gunn ha confermato ai giornalisti di aver letto la tanto attesa sceneggiatura di Reeves per The Batman – Parte II. “È grandiosa”, ha detto ora Gunn, dopo che Reeves ha condiviso una foto della copertina della sceneggiatura completata il mese scorso, con il simbolo di Batman.

In precedenza, dopo che Gunn aveva difeso i ritardi di The Batman – Parte II, che al momento uscirà in sala il 1° ottobre 2027 dopo un rinvio di un anno, Reeves ha dichiarato a gennaio 2025 che il sequel sarà girato quest’anno. “Stiamo realizzando qualcosa che è il seguito della storia, ma spero che il pubblico ne rimanga sorpreso”, aveva affermato. Con la sceneggiatura pronta e a quanto pare già approvata da Gunn, è dunque lecito aspettarsi che questa promessa venga mantenuta e che già nel corso dell’autunno possano avere inizio le riprese.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte II

The Batman – Parte II è uno dei film più attesi del nuovo panorama DC, ma il suo percorso produttivo non è stato privo di ostacoli. Inizialmente previsto per ottobre 2025, il sequel diretto da Matt Reeves è stato rinviato al 1° ottobre 2027, alimentando speculazioni sul futuro del progetto. I ritardi sono stati giustificati da esigenze legate alla scrittura della sceneggiatura e al calendario riorganizzato della DC sotto la nuova guida di James Gunn e Peter Safran, che stanno ristrutturando l’intero universo narrativo. Nonostante ciò, Reeves ha confermato che le riprese inizieranno entro il 2025, e Gunn ha recentemente letto la sceneggiatura, definendola “grandiosa”, un segnale incoraggiante per i fan.

Sul fronte del cast, è confermato il ritorno di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, all’interno dell’universo narrativo alternativo noto come “Elseworlds”, separato dal DCU principale. Dovrebbero tornare anche Jeffrey Wright come il commissario Gordon e Andy Serkis nel ruolo di Alfred. I rumor più insistenti ruotano attorno alla possibile introduzione di Harvey Dent/Due Facce e Clayface (che avrà inoltre un film tutto suo) come villain principali, anche se nulla è stato ancora ufficializzato. C’è chi ipotizza un ampliamento del focus sulla corruzione sistemica di Gotham, riprendendo i toni noir e investigativi del primo capitolo, con Batman sempre più immerso in un mondo in cui la linea tra giustizia e vendetta si fa sottile.

Per quanto riguarda la trama, le indiscrezioni suggeriscono un’evoluzione psicologica per Bruce Wayne, alle prese con le conseguenze delle sue azioni e un Gotham sempre più caotica, anche dopo gli eventi della serie spin-off The Penguin con Colin Farrell (anche lui probabile membro del cast). Alcune fonti parlano di un possibile scontro morale con Harvey Dent, figura ambigua per eccellenza, o di un Batman costretto a confrontarsi con i limiti del suo metodo. Al momento, tutto è però ancora avvolto nel riserbo, ma la conferma della sceneggiatura completa e approvata lascia ben sperare per l’inizio delle riprese entro l’autunno e per un sequel che promette di essere ancora più cupo, ambizioso e introspettivo.

Reeves spera naturalmente che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Nel frattempo, Reeves ha espanso la serie DC Elseworld con la già citata serie spin-off di Batman, The Penguin, disponibile su Sky e NOW, per l’Italia.

L’uscita di The Batman – Parte II è ora prevista per il 1 ottobre 2027.