Prossime uscite Marvel: tutte le serie e i film previsti per il 2024

Come noto a tutti i fan del Marvel Cinematic Universe, ci troviamo attualmente nella Fase 5, iniziata nel febbraio del 2023 con l’uscita del film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Da quel momento si è dunque entrati sempre più nel vivo della nuova linea narrativa di questa saga chiamata Saga del Multiverso. Già dalla Fase 4 sono stati introdotti nuovi personaggi, mondi, universi. Nel corso di questo anno, si sono poi susseguiti sul grande schermo i film Guardiani della Galassia Vol. 3 e The Marvels, ma anche le serie Secret Invasion e la seconda stagione di Loki. Il 2024, anche per via degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, vedrà arrivare un minor numero di prodotti Marvel (almeno per quanto riguarda i film), ma saranno tutte opere particolarmente importanti che proietteranno ancor di più verso l’attesa e temuta Fase 6. Scopriamo allora quali sono le prossime uscite della Marvel previste per il 2024.

Prossime uscite Marvel: tutti le serie e i film in arrivo nel 2024

Echo – 10 gennaio 2024

Echo, di cui è da poco stato mostrato il primo trailer, sarà il primo titolo dell’MCU ad arrivare al pubblico nel 2024. È questa una serie spin-off di Hawkeye e segue le origini della Maya Lopez di Alaqua Cox, la cui vita criminale a New York si ripresenta nella sua città natale. Se vorrà sopravvivere, dovrà affrontare il suo passato, riconnettersi con le sue radici native americane e abbracciare il significato di famiglia e di comunità. Nella serie sono coinvolti nella serie anche Vincent D’Onofrio e Charlie Cox, rispettivamente nei panni di Kingpin e Daredevil, così come anche l’attore Zahn McClarnon. Anche questa serie arriverà naturalmente su Disney+.

Deadpool & Wolverine – 26 luglio 2024

Dopo che la Disney ha acquisito la 20th Century Fox, i diritti sul personaggio Deadpool sono tornati in mano ai Marvel Studios, che hanno così potuto porre in fase di sviluppo un terzo film dopo Deadpool (2016) e Deadpool 2 (2018). Ad oggi intitolato semplicemente Deadpool & WOlverine, questo vedrà il ritorno di Ryan Reynolds nei panni dell’irriverente mercenario mutante e accanto a lui ci sarà un vecchio amico a fargli compagnia, ovvero Wolverine, che sarà nuovamente interpretato da Hugh Jackman.

Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck. L’attrice Jennifer Garner sarà presente nel film con il ruolo di Elektra, che riprende dunque a quasi vent’anni di distanza dal film a lei dedicato. Il finale di The Marvels sembra confermare questa possibilità.

In attesa di ulteriori conferme, sappiamo che Shawn Levy dirigerà Deadpool 3, mentre Rhett Reese e Paul Wernick, che hanno già firmato i primi due film sul Mercenario Chiacchierone, scriveranno la sceneggiatura basandosi sui fumetti creati da Rob Liefeld, confermandosi nella squadra creativa del progetto. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva precedentemente assicurato ai fan che rimarrà un film con rating R, proprio come i primi due film, il che lo renderebbe il primo film dello studio con tale classificazione matura.

Agatha: Diari di Darkhold (Agatha: Darkhold Diaries) – autunno 2024

Al Comic Con di San Diego 2022, i Marvel Studios hanno rivelato il titolo ufficiale della serie dedicata ad Agatha Harkness. Questo è Agatha: Darkhold Diaries, e la sua data d’uscita è fissata all’autunno 2024, su Disney+. La serie, come noto, sarà uno spin-off di WandaVision e seguirà il personaggio della strega Agatha Harkness, nuovamente interpretato da Kathryn Hahn. La prima sinossi diffusa recita: “Liberatasi dall’incantesimo in cui è rimasta intrappolata, Agatha non vede l’ora di tornare alle sue vecchie abitudini, ma scopre di essere senza poteri. L’unica strada percorribile per lei è quella di imbarcarsi in una pericolosa ricerca per riaverli indietro, con l’aiuto di uno o due improbabili amici”.



Spider-Man: Freshman Year – autunno 2024

Il 12 novembre 2021, durante il Disney+ Day, è stata annunciata la serie animata Spider-Man: Freshman Year, dove si racconteranno le sue avventure liceali, affiancate dalla sua identità segreta di Spider-Man, esplorando dunque i suoi primi anni da supereroe. Jeff Trammel è il produttore esecutivo e la serie tv arriverà sulla piattaforma Disney+. A dare voce al protagonista ci sarà Hudson Thames, che sostituirà dunque Tom Holland per questa serie animata. Thames aveva già doppiato Spider-Man nel quinto episodio della serie animata What If…?. Ad oggi non si hanno maggiori informazioni riguardo questa serie, che dovrebbe però arrivare nell’autunno del 2024. Si tratta dell’ultimo titolo, ad oggi, delle prossime uscite Marvel relative all’MCU.

Le altre uscite Marvel non facenti parte dell’MCU

X-Men ’97 – inizio 2024

L’iconica serie animata è oggetto di un revival che la vedrà tornare in grande spolvero con una nuova serie sotto il marchio Marvel Studios. Si sta infatti attualmente lavorando su X-Men ’97, che continuerà lo spirito dello show degli anni ’90 e proseguirà da dove X-Men: The Animated Series si era interrotta nel 1997 dopo la stagione 5. I Marvel Studios hanno chiarito però che X-Men ’97 non sarà legato al Marvel Cinematic Universe, mentre alcuni primi dettagli sulla trama hanno lasciato intendere che la serie vedrà i mutanti chiamati a rapportarsi con una maggiore accoglienza nei loro confronti, ma qualcosa naturalmente metterà a rischio questo nuovo equilibrio.

Madame Web – 14 febbraio 2024

La Sony è sempre più intenta a costruire il proprio universo di personaggi Marvel e il primo nuovo film di questo gruppo in arrivo nel 2024 è Madame Web è diretto da SJ Clarkson. Creata dallo scrittore Denny O’Neil e dall’artista John Romita Jr. nel 1980, Madame Web è una sensitiva cieca che è diventata un personaggio molto importante nel mondo di Spider-Man grazie ai suoi legami con “The Great Web”, un costrutto multiversale che lega insieme tutti i personaggi di “Spider” in tutto il multiverso. Ad oggi non ci sono molti dettagli sulla trama, ma sappiamo che ad interpretare la protagonista ci sarà Dakota Johnson, affiancata da Sydney Sweeney, Isabela Merced e Emma Roberts.

Venom: The Last Dance – 8 novembre 2024

Tra le prossime uscite Marvel, l’ultimo – ad ora – film previsto per il 2024 è Venom 3, il cui titolo provvisorio, Orwell, ha spinto i fan a ritenerlo un riferimento a Orwell Taylor, un ex generale dell’esercito degli Stati Uniti che forma una squadra di supercriminali cacciatori di Venom nota come “Jury”. Il personaggio di Orwell ha svolto un ruolo di primo piano nella miniserie Venom: Lethal Protector dello scrittore David Michelinie e dell’artista Mark Bagley, che ha segnato il primo titolo da solista di Venom quando è stato lanciato nei primi anni ’90. In attesa di una conferma sul titolo ufficiale di questo film a sua volta facente parte dello Spider-Man Universe della Sony, restano ad oggi sconosciuti anche i dettagli della trama.

Oltre al ritorno di Hardy nel ruolo di Venom/Eddie Brock, Venom 3 introdurrà la star di Ted Lasso, Juno Temple, in un ruolo significativo anche se ancora sconosciuto. Anche la star di Doctor Strange Chiwetel Ejiofor, che interpreta lo stregone Karl Mordo nel Marvel Cinematic Universe, è stata confermata per il cast di Venom 3 in un ruolo a sua volta sconosciuto. Al momento della stesura, Hardy, Temple ed Ejiofor sono gli unici tre attori ufficialmente coinvolti nel progetto, lasciando i fan a ipotizzare se Michelle Williams e/o Stephen Graham torneranno per riprendere i rispettivi ruoli di Anne Weying e il detective Mulligan dal precedente Venom ( 2018) e Venom: La furia di Carnage (2021).

Kraven il Cacciatore – 14 Dicembre 2024

Kraven il Cacciatore racconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici della Marvel. Ambientato prima della sua famigerata vendetta contro Spider-Man, il film mostra dunque la formazione dell’immigrato russo Sergei Kravinoff / Kraven per diventare il più grande cacciatore del mondo. La pellicola è anch’essa ambientata nello Spider-Man Universe (SSU) della Sony, lo stesso di Venom e Madame Web. Protagonisti del film sono Aaron Taylor-Johnson come Sergei Kravinoff, Ariana De Bose come Calypso, Fred Hechinger nel ruolo di Camaleonte, Alessandro Nivola in quello di Rhino e Russell Crowe in quello del padre di Sergei.