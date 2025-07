Robert Downey Jr. fa ricerche per Doomsday

Robert Downey Jr. questa mattina è apparso sui suoi social media e ha rivelato una possibile fonte d’ispirazione per la sua interpretazione del Dottor Destino di Avengers: Doomsday.

Si tratta di una copia di West Coast Avengers n. 35, un albo in cui Destino era intrappolato nel corpo del giovane Kristoff Vernard. Il villain ha catturato gli Eroi più Potenti della Terra nel suo castello e ha persino combattuto contro Khonshu, il Dio della Luna e fonte dei poteri di Moon Knight. Pubblicato nel 1988, l’albo è stato scritto da Steve Englehart con illustrazioni di Al Milgrom.

La ricerca di Downey per il suo prossimo ruolo nell’MCU è chiaramente molto approfondita (sembra che la foto sia stata scattata sul set di Avengers: Doomsday) e potrebbe valere la pena di approfondire la questione per trovare potenziali indizi sui piani dei fratelli Russo per Victor Von Doom.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.