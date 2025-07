Robin Williams: la co-star di Mrs. Doubtfire Matthew Lawrence vorrebbe riportare la sua voce in vita con l’AI

Matthew Lawrence, che era solo un ragazzino quando recitò al fianco di Robin Williams nella commedia campione d’incassi del 1993 Mrs. Doubtfire, ha dichiarato a Entertainment Weekly al Comic-Con di essere interessato a riportare in vita la voce del defunto Williams utilizzando l’intelligenza artificiale. “Mi piacerebbe molto – ovviamente con il rispetto e l’approvazione della sua famiglia – fare qualcosa di davvero speciale con la sua voce, perché so che per una generazione quella voce è semplicemente iconica”, ha detto Lawrence.

“Non è solo perché lo conoscevo e ho lavorato con lui e quindi è nella mia testa – è nella testa di tutti. E sarebbe davvero fantastico”. Lawrence ha raccontato di aver recentemente visto un vecchio spot televisivo con la voce di Williams, che gli ha fatto venire l’idea di trovare un modo per riportare in vita la voce dell’iconico comico. “È un po’ come uno spot molto contemporaneo, moderno, quasi una sorta di anticipazione di ciò che sta accadendo, in cui ha fatto questa voce fuori campo computerizzata”, ha detto Lawrence.

“E mi è sempre rimasto impresso. Poi, quando è mancato, con l’avvento dell’intelligenza artificiale, ho pensato: ‘Cavolo, lui deve essere la voce dell’intelligenza artificiale, deve essere la voce di qualcosa’. Quindi sì, mi piacerebbe farlo”. Lawrence ha aggiunto che le possibilità sono infinite quando si tratta di riportare in vita la voce di Williams con l’intelligenza artificiale, compreso il fatto che Williams ti dia indicazioni stradali sul tuo telefono. L’attore ha detto: “Sarebbe Robin! Sarebbe fantastico. Ve lo garantisco”.

Questo tipo di idee sono ormai del tutto una possibilità grazie ai recenti sviluppi delle intelligenze artificiali. Negli scorsi anni abbiamo già visto sul grande schermo (e non solo) volti e voci di attori scomparsi da tempo, riportati “in vita” proprio grazie all’AI. La voce di Robin Williams è particolarmente iconica ed ha indubbiamente cresciuto intere generazioni di spettatori. Naturalmente, ci sono questioni etiche da valutare attentamente prima di dar vita ad un’operazione di questo tipo. Per adesso, per riascoltare la voce dell’attore è sufficiente riguardare i suoi bellissimi film.