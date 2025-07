La seconda stagione di L’estate dei segreti perduti riceve aggiornamenti ottimistici

Il boss di Amazon Vernon Sanders ha dato un aggiornamento incoraggiante sulle prospettive di un rinnovo della seconda stagione di L’estate dei segreti perduti.

Secondo Variety, Sanders ha discusso di come il finale della prima stagione contenesse un grande riferimento al secondo libro della serie, prima di rivelare che la seconda stagione è attualmente in fase di scrittura. Ha confermato che non è stato ancora annunciato ufficialmente alcun rinnovo, ma che è entusiasta per il futuro del drama di Julie Plec e Carina Adly Mackenzie.

Sì, c’è stata una piccola anticipazione. Stiamo lavorando con gli sceneggiatori di “We Were Liars” alla seconda stagione. Non abbiamo ancora annunciato il rinnovo, ma siamo entusiasti dei risultati che abbiamo visto in quella serie, così come di ‘Motorheads’ e “Overcompensating”.

Ogni serie ha un pubblico di fan davvero appassionato e siamo molto soddisfatti dei tassi di completamento di “Motorheads” e “Overcompensating”, quindi discuteremo con tutti e tre. Tutte e tre le serie stanno lavorando alla seconda stagione e speriamo di poter annunciare presto il rinnovo di alcune, se non di tutte.