Sag Awards 2025: posticipato l’annuncio delle nomination a causa dell’incendio in California

Le nomination live dei Sag Awards 2025 saranno posticipate alla luce dell’incendio boschivo che ha devastato la California meridionale dopo essere scoppiato martedì nel quartiere di Pacific Palisades a Los Angeles.

“Per eccesso di cautela per la sicurezza dei nostri presentatori, ospiti e personale, l’annuncio delle nomination in diretta dal vivo per la 31a edizione annuale dei SAG Awards è stato annullato a causa degli incendi boschivi e delle condizioni di vento avverse a Los Angeles”, ha comunicato il SAG in una dichiarazione condivisa sui social media martedì sera. “I candidati saranno svelati domani (mercoledì, oggi, ndr) alle 16.30 tramite comunicato stampa e il sito web dei SAG Awards. Non vediamo l’ora di celebrare questi attori incredibili e il loro lavoro alla cerimonia dei SAG Awards del 23 febbraio. Nel frattempo, invitiamo tutti a stare al sicuro e vi ringraziamo per il vostro continuo supporto”.

Oltre 30.000 residenti sono sottoposti a ordini di evacuazione e più di 13.000 strutture sono minacciate, secondo il capo del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles Kristin Crowley. Il governatore della California Gavin Newsom ha rivelato di aver visto “molte strutture già distrutte” dopo aver annunciato lo stato di emergenza per le contee di Ventura e Los Angeles mentre l’incendio di Pacific Palisades continua a imperversare.

I funzionari non hanno rivelato il numero esatto di strutture danneggiate o distrutte dall’incendio. Inoltre, il governatore Newsom ha avvertito i residenti della regione della California meridionale che non dovrebbero dare per scontato di essere fuori pericolo.

Secondo il National Weather Service, potrebbe essere la tempesta di vento più forte di Santa Ana in più di un decennio che sta attraversando le contee di Los Angeles e Ventura. Circa mezzo milione di clienti di servizi pubblici rischiavano di vedersi staccare la corrente per ridurre il rischio che le apparecchiature innescassero altri incendi. Martedì mattina un incendio ha rapidamente avvolto quasi due miglia quadrate del quartiere occidentale di Los Angeles.

La cerimonia di premiazione dei Sag Awards 2025 si svolgerà il prossimo 23 febbraio.

