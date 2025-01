Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Judy Greer non sa come mai non è stata chiamata

Con così tanto di Ant-Man and The Wasp: Quantumania ambientato nel Regno Quantico, non c’era tempo per continuare a esplorare la vita personale di Scott Lang. Di conseguenza, sia Jim Paxton di Bobby Cannavale che Maggie Lang di Judy Greer erano assenti dal terzo capitolo.

In un’intervista con The Direct, Judy Greer ha rotto il silenzio sull’essere stata esclusa dal film e ha ammesso di essere rimasta delusa quando i Marvel Studios non le hanno chiesto di tornare come ex moglie di Scott e madre di Cassie. “Ero negli ultimi ‘Guardiani’ come War Hog. War Pig, credo, era il mio nome negli ultimi ‘Guardiani’, ma nei primi due film di ‘Ant-Man’, non… Ci sono stati molti film”, ha spiegato. “Ma il motivo, non so perché non fossi in ‘Quantumania’, tra l’altro, ma sono andata al cinema e l’ho visto. Non so perché non mi abbiano messo lì, ma volevo davvero esserci. È così divertente”.

Powered by

In effetti, Greer aveva spinto affinché il suo personaggio subisse una sorta di trasformazione nel franchise. “Imploravo Peyton Reed di dargli un superpotere”, ha ammesso. “Ero tipo, ‘Per favore, per favore, posso, tipo, incontrare qualcuno per strada e ottenere un superpotere? Per favore, per favore, per favore?’ E lui e Paul Rudd ridevano di me, e poi non me ne hanno mai dato uno”.

È un peccato che non abbiamo potuto vedere la reazione di Maggie quando sua figlia è diventata una supereroina. Naturalmente, è un peccato ancora più grande che Ant-Man and The Wasp: Quantumania abbia dedicato così tanto tempo a un regno in cui molti fan non hanno più alcun interesse.

Con il 46% su Rotten Tomatoes e un incasso mondiale al botteghino di 476 milioni di dollari, il terzo capitolo è stato una delusione per i Marvel Studios. Ora sembra probabile che la storia di Scott si concluderà nei prossimi film di Avengers, anche se non è chiaro se vedremo di più di Hank Pym, Janet Van Dyne e The Wasp (si dice che Evangeline Lilly si sia ritirata dalla recitazione).

Ant-Man and The Wasp: Quantumania è ora in streaming su Disney+.