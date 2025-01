Il pianeta delle scimmie: la spiegazione del finale del film del 1968

La scioccante conclusione dell’adattamento originale de Il pianeta delle scimmie (qui la recensione) è stato – ed è tutt’oggi – uno dei finali cinematografici più memorabili di tutti i tempi. Basato sul romanzo di Pierre Boulle, la storia immagina un pianeta in cui le scimmie diventano la specie dominante e gli esseri umani sono sottomessi come animali. Ricco di commenti politici, il film è anche un pezzo fondamentale del cinema di fantascienza e di quello a tema post-apocalittico, elevandosi da film di serie B a vero e proprio successo al botteghino. La sua impresa più importante è però stata quella di lanciare un enorme franchise cinematografico, che continua ancora oggi.

Con Charlton Heston nei panni dell’astronauta Taylor, la semplice premessa de Il pianeta delle scimmie era arricchita da un brillante lavoro di trucco e da una colonna sonora sorprendente. Spesso ricordato come uno dei film di fantascienza più strabilianti degli anni ’60, Il pianeta delle scimmie non ha perso nulla della sua forza nei molti decenni trascorsi dalla sua uscita. Non basandosi solo sulle idee della fantascienza classica, il film mescola anche elementi di mistero, azione e orrore, dando all’adattamento un tono unico che ha contribuito a distinguerlo dal diluvio di fantascienza della fine degli anni Sessanta. Il colpo di scena finale, poi, conclude la storia in un modo particolarmente scioccante.

La spiegazione del finale de Il pianeta delle scimmie

Dopo aver fatto amicizia con gli scienziati Cornelius e Zira, Taylor viene liberato dagli utili primati e portato con la sua compagna di prigionia, Nova, nella Zona Proibita. Lì, a Taylor viene mostrato un gruppo di manufatti umani che provano che un tempo l’uomo era stato industrioso sul pianeta. Arriva però il Dr. Zaius e rivela di essere sempre stato a conoscenza dei manufatti umani. Zaius permette a Taylor e Nova di esplorare la Zona Proibita, ma li avverte che ciò che troveranno potrebbe non piacergli. Zira e Cornelius vengono invece portati via dal dottor Zaius e processati per eresia, mentre Nova e Taylor iniziano a esplorare l’arida terra desolata in cerca di risposte.

Dopo aver presumibilmente esplorato per qualche tempo, il duo umano si ritrova su un tratto di costa che termina con la presenza di una distrutta Statua della Libertà. È a questo punto che Taylor si rende conto di essere stato sulla Terra per tutto il tempo e che il suo viaggio di secoli non lo ha fatto precipitare su un altro pianeta ma gli ha solo permesso di evitare il massiccio evento di estinzione causato dall’uomo che ha distrutto la civiltà umana e ha portato le scimmie ad assumere il controllo. Per lui non c’è dunque nessun pianeta terra su cui tornare, poiché non lo ha mai lasciato.

Il dottor Zaius sa a cosa va incontro Taylor

Il cattivo dr. Zaius è anche uno dei personaggi principali più intelligenti de Il pianeta delle scimmie e sa di non avere più motivo di trattenere Taylor. Dopo aver permesso all’umano curioso di esplorare la Zona Proibita, sa che qualsiasi cosa Taylor scopra lì non farebbe alcuna differenza. Si può presumere che Zaius sappia già tutto ciò che Taylor avrebbe trovato, e non c’era modo di minacciare la società delle scimmie con questa conoscenza, dato che a nessuno importava cosa pensassero o sentissero gli umani. Taylor sarebbe dunque rimasto nella Zona Proibita o sarebbe tornato nelle città delle scimmie per essere ricatturato e tornare a vivere da schiavo.

Il dottor Zaius vuole mantenere il segreto sui manufatti umani

Il pianeta delle scimmie ha rivelato che il dottor Zaius non solo ha fatto arrestare Zira e Cornelius alla fine per eresia, ma ha anche ordinato di sigillare la grotta piena di artefatti umani. Le linee temporali de Il pianeta delle scimmie divergono negli eventuali sequel e reboot della serie, ma la ricerca di Zaius di sedare la conoscenza era ancora parte integrante del dominio della società delle scimmie. Allo stesso modo in cui la società umana copriva gli aspetti più oscuri della sua storia, la decisione di Zaius di mantenere il passato segreto permetteva alla struttura sociale di rimanere intatta.

Con frasi come “legge delle scimmie” lanciate di frequente, era ovvio che la società di questo pianeta fosse fondata sulla presunta superiorità delle scimmie su tutti gli altri esseri viventi. Se si scoprisse che gli umani sono in realtà esseri altamente capaci, questo potrebbe non solo dare forza agli umani soggiogati, ma anche portare gli umili gorilla a mettere in discussione il loro posto nella società. In linea con l’elemento migliore de Il pianeta delle scimmie, i suoi cattivi, il dottor Zaius ha ritenuto di suo interesse mantenere il segreto sui manufatti umani e su ciò che essi rivelano, per evitare che il suo posto elevato nella società venga messo in discussione.

Il significato della Statua della Libertà

La rivelazione della Statua della Libertà alla fine del film è un’immagine suggestiva che ha lasciato gli spettatori sotto shock, ma il suo scopo nel film va ben oltre il semplice valore di shock. Il romanzo di Boulle era stato scritto per un pubblico francese e tutti i suoi punti di riferimento attingevano alla cultura francese. Tuttavia, l’adattamento del 1968 fu prodotto negli Stati Uniti e quei riferimenti dovevano dunque essere modificati. Il finale di Planet of Apes – Il pianeta delle scimmie, film del 2001 di Tim Burton, era ad esempio più fedele al romanzo, ma il film originale ha creato un proprio immaginario che ha contribuito a distinguerlo dal resto del franchise de Il pianeta delle scimmie.

Considerando che la Statua della Libertà è stata usata come simbolo degli Stati Uniti, era l’immagine perfetta per rivelare a Taylor che si trovava sulla Terra e nel suo Paese natale. Al di là del modo in cui lo collegava al suo pubblico primario, aveva anche implicazioni su quanto avvenuto sulla Terra e sembra suggerire che gli Stati Uniti abbiano avuto un ruolo importante nella caduta dell’uomo. La rabbiosa diatriba di Taylor sui suoi predecessori che hanno fatto saltare tutto in aria dimostra che ha capito che la sua ex nazione deve essere stata la causa dell’estinzione.

Il vero significato del finale de Il pianeta delle scimmie

Sebbene il primo sequel, L’altra faccia del pianeta delle scimmie (1970), sia particolarmente cupo, lo è anche il suo predecessore, solo in modo più sottile. Il romanzo è piuttosto esplicito nel commentare la classe e il dominio dell’uomo sulla Terra, mentre il film del 1968 affronta le stesse idee ma senza essere troppo esplicito. Molti media dell’epoca della Guerra Fredda avevano lanciato foschi avvertimenti sulla guerra nucleare, ma tutti avevano l’idea piuttosto egoistica che la distruzione dell’uomo sarebbe stata la fine del mondo stesso. Il finale de Il pianeta delle scimmie era completamente diverso, in quanto suggeriva che la distruzione dell’uomo non avrebbe posto fine al pianeta, ma solo al suo dominio.