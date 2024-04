Scary Movie: Paramount Pictures annuncia il riavvio

Scary Movie, la serie comica che ha messo alla berlina film horror come Scream e I Know What You Did Last Summer tra gli altri, verrà riavviata.

La Paramount Pictures ha annunciato che sta collaborando con il mega-produttore di Fast and Furious Neal H. Moritz per far risorgere il franchise dormiente. Scary Movie entrerà in produzione nell’autunno del 2024 e dovrebbe uscire nei cinema nel 2025. La serie ha generato cinque film precedenti prima di rimanere senza benzina con la puntata del 2013. Ma l’horror ha continuato a essere una forza importante al botteghino, con film come Five Nights at Freddy’s, Smile e M3GAN che attirano grandi folle. Quindi c’è molto nuovo materiale da parodiare per il team.

Scary Movie è stato realizzato anche come parte della partnership first look della Paramount con Miramax, lo studio dietro il franchise cinematografico. Miramax finanzierà interamente la produzione, mentre la Paramount si occuperà della distribuzione. L’etichetta indipendente è una joint venture tra Paramount e BeIN. Miramax ha recentemente annunciato di avere un nuovo CEO, l’ex capo della MGM Jonathan Glickman.