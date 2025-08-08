HomeCinema News2025

Sicario 3: Josh Brolin fornisce un aggiornamento entusiasmante sul sequel

Di Gianmaria Cataldo

-

sicario-3-josh-brolin

Per anni si è parlato di Sicario 3, e ora Josh Brolin ha fornito un aggiornamento entusiasmante sul terzo capitolo, rivelando anche se Denis Villeneuve tornerà alla regia. La serie Sicario, come noto, è stata lanciata nel 2015 con il thriller teso e acclamato dalla critica di Villeneuve che esplora la guerra alla droga degli Stati Uniti al confine meridionale, con Emily Blunt, Benicio del Toro e Brolin.

Sicario è stato un successo immediato, dando vita al sequel del 2018, Sicario: Day of the Soldado di Stefano Sollima, che ha spostato l’attenzione sui personaggi di Brolin e del Toro. Anche se mancavano Villeneuve come regista e il personaggio di Blunt, il film ha comunque ampliato il mondo della serie e si è concluso con un finale che anticipava un altro capitolo, lasciando molti a chiedersi se ci sarebbe stato un Sicario 3.

Durante una recente apparizione al podcast Happy Sad Confused, Brolin, che per i film ha interpretato Matt Graver, ha ammesso che, sebbene un tempo pensasse che un terzo film di Sicario fosse improbabile, ora “ha appena sentito che è molto, molto reale”. Quando il conduttore Josh Horowitz ha chiesto se Villeneuve sarebbe tornato alla regia, Brolin ha dichiarato: “Onestamente non lo so”.

Cosa significa l’aggiornamento di Josh Brolin per Sicario 3

I commenti di Brolin sono il segno più concreto finora che Sicario 3 sta finalmente andando avanti. In precedenza, come già detto, l’attore aveva dato un aggiornamento deludente su Sicario 3, che suggeriva che il progetto fosse piuttosto improbabile. Tuttavia, l’attore ha ora confermato che il film è addirittura “molto, molto reale”, suscitando entusiasmo per un franchise che è stato silenziosamente in fase di sviluppo per anni.

L’assenza di un regista confermato lascia comunque qualche incertezza. Villeneuve è attualmente uno dei registi più impegnati di Hollywood, soprattutto con Dune – Parte Tre e poi con il prossimo James Bond, quindi sembra improbabile che torni alla regia. Se dovesse farlo, ciò significherebbe che per vedere il film potrebbe volerci ancora molto. Tuttavia, se Brolin e del Toro tornassero, e secondo quanto riferito anche Blunt fosse coinvolta, Sicario 3 potrebbe comunque offrire una fantastica conclusione alla trilogia.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
