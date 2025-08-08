Ana de Armas sarebbe in lizza per un ruolo “importante” nel MCU

Ana de Armas si è affermata come una vera e propria star dei film d’azione, con una performance di rilievo nell’ultimo (ad oggi) film della saga di James Bond, No Time to Die prima di diventare la protagonista assoluta dello spin-off di John Wick, Ballerina. In passato si era già parlato della possibilità che la star – nota anche per i film Cena con delitto e Blonde – potesse ottenere un ruolo nell’MCU, e ora lo scooper Daniel Richtman torna a riferire che “Ana de Armas è stata presa in considerazione per un ruolo importante nella Marvel”.

Non ha fornito ulteriori dettagli sul personaggio che potrebbe interpretare o sul progetto in questione, anche se lo scorso dicembre era stata menzionata la possibilità che l’attrice si unisse al cast di Avengers: Doomsday. Ci saranno sicuramente dei nuovi personaggi in quel film. Potrebbe però anche prendere parte ad un altro progetto del MCU, idealmente anche dopo il reset a cui Avengers: Secret Wars darà vita. Al momento, si tratta però solamente di ipotesi.

Armas viene spesso suggerita anche per il ruolo di Wonder Woman nel DCU, anche se la probabilità che ciò avvenga dipende da ciò che James Gunn sta cercando per la sua Diana Prince. I Marvel Studios hanno accesso a molti nuovi personaggi grazie ai franchise degli X-Men e dei Fantastici Quattro, quindi solo il tempo dirà chi potrebbe interpretare nel MCU. Il Multiverso in gioco, d’altronde, apre anche le porte a molte possibilità.

Dove abbiamo visto di recente Ana de Armas

Negli ultimi anni, Ana de Armas ha consolidato il suo status di star internazionale partecipando a progetti di grande rilievo. Dopo il successo di Blonde (2022), in cui ha interpretato una versione intensa e controversa di Marilyn Monroe, l’attrice cubana ha preso parte al film d’azione Ghosted (2023) accanto a Chris Evans, dove ha mostrato un lato più ironico e dinamico. Ha poi recitato nel film Eden e nel thriller psicologico Ballerina, spin-off dell’universo di John Wick, dove interpreta una letale assassina in cerca di vendetta. Con questi ruoli, Ana de Armas continua a dimostrare la sua versatilità e il suo carisma sullo schermo.