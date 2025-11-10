Sigourney Weaver rivela il vero motivo per cui ha accettato di partecipare a Star Wars: The Mandalorian & Grogu

Sigourney Weaver spiega perché ha deciso di partecipare a The Mandalorian and Grogu. Il nuovo film Star Wars è il primo della saga dopo l’uscita di Star Wars: L’ascesa di Skywalker nel dicembre 2019 e segue i personaggi titolari dopo gli eventi della terza stagione di The Mandalorian.

Il cast di The Mandalorian and Grogu vede Weaver nei panni del colonnello Ward, che lavora per la Nuova Repubblica. Questo segna il debutto della sua quarta grande saga dopo aver recitato nei film Alien, Ghostbusters e Avatar.

Durante un’intervista con Empire, la Weaver spiega che “è sempre la sceneggiatura” a determinare i progetti a cui finisce per partecipare. Non aveva intenzione di unirsi alla saga di Star Wars quando le è stato proposto The Mandalorian e Grogu, ma “si è innamorata della sceneggiatura” scritta da Jon Favreau e Dave Filoni. La Weaver ha anche rivelato che la saga non sta più “cercando di realizzare lo Star Wars definitivo”. Ecco i suoi commenti:

Sì, questa è la mia bussola: è sempre la sceneggiatura. Quindi [con] The Mandalorian And Grogu, non era mia intenzione trovare una quarta saga, non avrei mai immaginato di entrare nel mondo di Star Wars. Ma la cosa interessante di Star Wars ora è che non stanno più cercando di realizzare lo Star Wars definitivo. Stanno lasciando che l’universo esista e raccontando storie davvero interessanti al suo interno. Penso che Jon Favreau abbia pensato: “Ok, vogliamo un personaggio molto forte. Facciamolo essere una donna”. Non sono sicura che dovesse essere una donna. Penso che al giorno d’oggi si chiedano spesso: “Cosa devo fare per rendere questo progetto più attuale?” E ora, dato che le donne fanno tutto, evviva noi. [Ma] mi sono semplicemente innamorata della sceneggiatura e ho detto: “Non so nulla di questo mondo”. Jon mi ha risposto: “Beh, puoi guardare la serie”, e io ho detto: “Oh, c’è una serie?!”

La maggior parte dei film di Star Wars usciti dopo l’acquisizione della Lucasfilm da parte della Disney presentavano grandi sfide galattiche, tra cui la guerra tra la Resistenza e il Primo Ordine nella trilogia sequel e i piani per la prima Morte Nera rubata in Rogue One. In seguito, e soprattutto dopo tutte le Star Wars show creati per Disney+, il franchise ha presentato sullo schermo storie su scala più piccola.

Din Djarin, Grogu e il colonnello Ward dovranno affrontare la minaccia dei Resti Imperiali, ma i commenti di Weaver suggeriscono che questa storia sarà su scala leggermente più ridotta rispetto ad alcuni dei film precedenti. Ciò può essere in parte attribuito al fatto che i piani della Lucasfilm si sono spostati dalla quarta stagione di The Mandalorian a un film. Allo stesso tempo, The Mandalorian e Grogu amplieranno ulteriormente l’universo immaginario e “racconteranno storie davvero interessanti al suo interno”.

Dopo aver creato e aver été showrunner della serie The Mandalorian, Favreau non solo ha co-sceneggiato il film in uscita, ma lo ha anche diretto. Pedro Pascal, Lateef Crowder e Brendan Wayne danno vita a Din, mentre Grogu appare attraverso marionette, animatronica ed effetti visivi.

Per quanto riguarda gli altri nuovi membri del cast, Weaver è affiancata da Jeremy Allen White di The Bear. White doppia Rotta the Hutt, il figlio di Jabba, apparso per la prima volta nel film The Clone Wars del 2008. Rotta appariva come un bambino in The Clone Wars, ma nel trailer di The Mandalorian and Grogu viene mostrato come un Hutt più anziano e muscoloso.

Anche se il destino del personaggio di Weaver è sconosciuto, c’è la possibilità che appaia in altre storie della saga dopo l’uscita nelle sale di The Mandalorian and Grogu il 22 maggio 2026, dato che la minaccia dei Resti Imperiali continua ad essere esplorata durante l’era della Nuova Repubblica.