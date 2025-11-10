Sydney Sweeney e Katy O’Brian analizzano il finale inquietante di Christy: “Una delle mie scene preferite”

Le protagoniste Sydney Sweeney e Katy O’Brian spiegano il finale inquietante del film Christy. Sweeney interpreta la pugile professionista Christy Martin nel film drammatico sullo sport, mentre O’Brian interpreta Lisa Holewyne, un’avversaria di Christy che in seguito diventa sua moglie.

In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant, Sweeney è stata interrogata sul momento in cui Christy sale in macchina e si scusa per aver sporcato il sedile di sangue, e su come questo possa aver cambiato la percezione dell’attrice sul suo personaggio.

Sweeney spiega che questo momento dimostra l’altruismo di Christy, che pensa agli altri e a volte si considera ancora un peso. Rivela anche che questa è “una delle mie scene preferite”, anche se è stata girata alla fine della giornata in soli cinque o sette minuti. Leggi i suoi commenti qui sotto:

È stato uno di quei momenti in cui, anche se le sta succedendo di tutto, lei continua a pensare agli altri. È ancora consapevole del peso che forse sta causando a qualcun altro, invece di pensare solo a se stessa. Ma quella scena è stata davvero interessante. Eravamo alla fine della giornata, non avevamo tempo. Abbiamo girato quella scena in cinque o sette minuti. È stata una sola ripresa, non avevamo più tempo. Ed è anche una delle mie scene preferite.

A O’Brian è stato chiesto della scena finale tra Christy e Jim Martin (Ben Foster), l’allenatore del pugile e marito violento che finisce per quasi ucciderla. Anche se O’Brian non era sul set quando è stata girata la scena di tensione tra Christy e Jim, rivela la sua reazione al momento e perché apprezza il modo in cui il regista David Michôd l’ha affrontata.

Non c’ero. Sono contenta di non esserci stata. Presumo che, come la maggior parte delle persone, non mi piaccia vedere la violenza contro le donne. Preferisco non vederla. Una cosa che mi è piaciuta molto del modo in cui David ha gestito la scena è che gran parte di essa era nelle espressioni. Non si vedeva davvero il coltello che affondava sempre più profondamente. Penso che ciò potesse sembrare molto… come un’ulteriore violazione, in un certo senso. Poi c’erano anche altre scene di violenza in cui si vedeva che avveniva dietro le quinte, fuori campo. Penso che sia davvero importante mostrare che questo è ciò che accade anche nella vita delle persone. In pubblico o nella vita quotidiana possono sembrare sane, come se avessero una relazione normale, ma ciò che accade e che non si vede è la parte davvero traumatica. E gran parte di questo è avvenuto completamente fuori campo, il che per me è stato molto potente. Penso che sia stato molto più elegante da parte sua farlo in questo modo.

Oltre ad essere un tradizionale film drammatico sullo sport, Christy affronta molte questioni importanti, tra cui la violenza domestica. Per O’Brian è importante che il finale si concentri maggiormente sulle espressioni dei personaggi e sugli incidenti che si verificano fuori dallo schermo, piuttosto che mostrare ogni dettaglio della violenza. Il film sottolinea anche come queste relazioni possano sembrare normali e sane all’esterno, mentre il resto del mondo non vede il trauma che si sta consumando.

Christy ha ricevuto recensioni contrastanti, ma la performance della Sweeney è stata costantemente elogiata dalla critica, che ha sottolineato come l’attrice si sia immersa completamente nel ruolo della protagonista. La sua performance può anche essere ricondotta alla sua profonda comprensione della vera Christy Martin, come dimostra la sua spiegazione di come Christy si sente quando si sporca di sangue in macchina.

Si è persino discusso della possibilità che Sweeney riceva una nomination agli Oscar 2026 come migliore attrice. Da Jessie Buckley (Hamnet) a Emma Stone (Bugonia), è un anno molto competitivo per questa categoria, ma la forza della performance di Sweeney e la risposta positiva che ha ricevuto potrebbero comunque portarla a una nomination.

Indipendentemente da ciò che accadrà durante la stagione dei premi, Christy è stato riconosciuto per aver raccontato una storia importante e per aver presentato alcune delle migliori interpretazioni della carriera di Sweeney e O’Brian.