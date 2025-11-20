Sirāt di Óliver Laxe al cinema con MUBI

MUBI, il distributore cinematografico, servizio di streaming e società di produzione, annuncia che Sirāt (qui la nostra recensione), l’ultimo film di Óliver Laxe (O que Arde, Mimosas), uscirà nelle sale l’8 gennaio 2026. Il film ha avuto la sua anteprima mondiale al Festival di Cannes 2025, dove è stato presentato in Concorso e ha vinto il Premio della Giuria. Il film è stato recentemente selezionato come candidato spagnolo agli Oscar® 2026.

Sirāt vede protagonisti Sergi López, Brúno Nuñez, Stefania Gadda, Joshua Liam Henderson, Tonin Janvier, Jade Oukid e Richard Bellamy.

Un uomo in cerca della figlia scomparsa raggiunge un rave nel deserto marocchino insieme a suo figlio. Quando i due si uniscono a un gruppo di raver diretto a un’altra misteriosa festa, la loro ricerca si trasforma in un’odissea inimmaginabile. Vincitore del Premio della Giuria all’ultimo Festival di Cannes e film scelto dalla Spagna come candidato a Miglior Film Internazionale alla 98ª edizione degli Oscar®, SIRĀT è un viaggio viscerale che mette alla prova i limiti fisici e psicologici dell’essere umano.

Il film è prodotto da Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar ed Esther García per El Deseo, Xavi Font e Óliver Laxe per Filmes Da Ermida, Oriol Maymó per Uri Films, Mani Mortazavi e Andrea Queralt per 4A4 Productions e Domingo Corral per Movistar Plus+. Tra i produttori associati figurano Fran Araújo e Guillermo Farré per Movistar Plus+ e Holger Stern.