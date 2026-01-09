Wonder Woman: nuovi rumor sul suo debutto in Man of Tomorrow

Nelle ultime due settimane, diversi giornalisti hanno alimentato le speculazioni condividendo dettagli sul casting di Man of Tomorrow per un personaggio che assomiglia molto a Wonder Woman, e sembra che James Gunn – nonostante abbia smentito la cosa – sia davvero alla ricerca di un’attrice che interpreti una nuova versione dell’iconica guerriera amazzone per il suo sequel di Superman.

Durante la puntata di questa settimana di The Hot Mic, Jeff Sneider ha confermato la recente affermazione del co-conduttore John Rocha secondo cui la nuova Wonder Woman della DCU sarà effettivamente introdotta in Man of Tomorrow e che Gunn ha incontrato un numero imprecisato di attrici potenzialmente adatte a vestire i panni di Diana prima della fine dell’anno.

Secondo le ultime indiscrezioni, Gunn sta “valutando tutte le giovani attrici emergenti per il nuovo ruolo femminile principale in Man of Tomorrow”, e chiunque otterrà la parte dovrà essere “alta, sui vent’anni e avere abilità di combattimento”. È inoltre in fase di sviluppo un film dedicato a Wonder Woman, ma sembra che Gunn abbia intenzione di seguire l’esempio del regista di Batman v Superman: Dawn of Justice, Zack Snyder, consentendo al pubblico di familiarizzare con il personaggio in un contesto di squadra.

Al momento non è ancora stato assunto un regista per il film Wonder Woman della DCU, ma c’è una sceneggiatrice che non è nuova al franchise di Gunn. Ana Nogueira, che ha scritto la sceneggiatura di Supergirl con Milly Alcock, in uscita quest’estate, è stata scelta per scrivere la sceneggiatura del reboot di Diana. Sebbene la protagonista non sia ancora stata scelta, è apparsa brevemente nel Capitolo 1 della DCU: “Dei e Mostri” attraverso l’animazione di Creature Commandos. Al momento, attrici che hanno espresso interesse per il ruolo principale includono Melissa Barrera, Frida Gustavsson e Adria Arjona.

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro.

Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan. Il co-CEO della DC Studios ha risposto a un fan su Threads all’inizio di settembre 2025 che Lois avrà un “ruolo importante”. Il villain del film sarà Brainiac, interpretato da Lars Eidinger.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.