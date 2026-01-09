Buffy l’ammazzavampiri: New Sunnydale sarà una “continuazione”, parola di Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar è tornata nel mondo di Buffy l’ammazzavampiri per sviluppare una nuova serie insieme alla regista di Eternals e Hamnet, Chloé Zhao. Hulu ha ordinato un episodio pilota per lo show, ma non è ancora stato annunciato l’ordine per una serie completa. I fan della serie ricorderanno bene che la settima e ultima stagione si è conclusa con il crollo di Sunnydale e la chiusura della Bocca dell’Inferno. Buffy Summers ha salvato la situazione e ha capito che il peso di essere la prescelta non gravava più sulle sue spalle, rendendo il finale (quasi) felice per il personaggio.

Tuttavia, i fan si chiedono come la serie sequel, che Gellar ha confermato si intitolerà Buffy l’ammazzavampiri: New Sunnydale, riprenderà da dove si era conclusa la serie originale. Si ritiene che l’attenzione si sposterà sulla presunta figlia di Buffy, interpretata da Ryan Kiera Armstrong. “Non è un sequel, non è un reboot, è una continuazione”, ha confermato la Gellar al podcast Shut Up!, aggiungendo che la serie affronterà il tema di dove si trova Buffy “ora in questo mondo e che mondo sia quello con lei e senza di lei in cui Buffy vive”.

Ha aggiunto: “Quindi non è un reboot, non riprende subito con tutti gli stessi personaggi. Non è come un sequel. Ecco perché il nome era così importante per me: Buffy: New Sunnydale. È Buffy, ma è anche qualcos’altro”. La Gellar ha poi ammesso di aver dovuto rimangiarsi le sue parole su un potenziale revival di Buffy l’ammazzavampiri. “Non ho mai capito come e perché potesse essere all’altezza [della serie originale]. Non sto cercando di essere migliore. Voglio solo conservare e onorare il ricordo e ciò che abbiamo creato”, ha condiviso l’attrice.

“So che a volte quel ricordo è conflittuale per le persone riguardo a come dovrebbero sentirsi al riguardo, ma molte persone hanno investito sangue, sudore e lacrime nella realizzazione di quello che ritengo essere uno show incredibilmente fantastico, e ne sono incredibilmente orgogliosa”. È stata la passione di Zhao per il progetto a cambiare le carte in tavola per Gellar, che ha rivelato che per tre anni hanno discusso su come avrebbe potuto essere la nuova serie Buffy l’ammazzavampiri.

Per quanto riguarda lo stato attuale della serie, ha detto che “stanno ancora lavorando sul perché e sul come”, sottolineando: “So che sembra che ci stia volendo molto tempo, ma è perché, a meno che non siamo sicuri che sia esattamente quello che ci siamo prefissati di fare e che abbia senso farlo, non vogliamo vendervi l’eredità senza esserne certi. Quando saprò che è perfetto, allora lo renderò pubblico, ma non lo farò finché non sarò sicura che possa esserlo“.

Cosa aspettarsi dal reboot di Buffy l’Ammazzavampiri

L’originale serie di Buffy l’ammazzavampiri, ideata da Joss Whedon, mescola horror, azione, dramma e commedia con sorprendenti sfumature metaforiche. Ambientata nella cittadina immaginaria di Sunnydale, la storia segue Buffy Summers, una liceale apparentemente normale che è però la “Prescelta”, l’unica ragazza della sua generazione destinata a combattere vampiri, demoni e forze oscure. Affiancata dai suoi amici – la “Scooby gang” – e dal suo mentore Rupert Giles, Buffy affronta battaglie sovrannaturali che spesso riflettono le paure e le sfide della crescita, dell’identità e della responsabilità personale. La serie è considerata un simbolo del girl power anni ’90.

Una recente sinossi del reboot di Buffy l’ammazzavampiri ha rivelato che “Nova, una sedicenne appassionata di libri, scopre di essere un’ammazzavampiri nella ricostruita Sunnydale, divisa tra la grintosa Old Sunnydale e l’esclusiva New Sunnydale. Durante il Vampire Weekend, un festival che celebra il passato oscuro della città, i vampiri Jack e Shirley emergono da un cantiere edile, uccidono un adolescente e pianificano un rituale per creare un esercito di vampiri al Cursed Circle”, conclude la sinossi.

Nora Zuckerman e Lila Zuckerman sono ora state incaricate di scrivere, dirigere e produrre la serie reboot di Buffy l’ammazzavampiri. La premio Oscar Chloé Zhao sarà la regista e la produttrice esecutiva sotto la sua casa di produzione Book of Shadows. Gellar è invece produttrice esecutiva insieme a Gail Berman. Fran Kuzui e Kaz Kuzui saranno produttori esecutivi tramite Suite B, mentre Dolly Parton sarà produttrice esecutiva tramite Sandollar. La produzione sarà affidata a 20th Television e Searchlight Television. Berman, i Kuzui e Parton sono stati tutti produttori esecutivi della serie originale.

Protagonista sarà dunque Ryan Kiera Armstrong, apparsa di recente nella serie Disney+ “Star Wars: Skeleton Crew”. Tra gli altri suoi crediti televisivi figurano “Anne with an E” su Netflix, “American Horror Story” e la prossima serie FX “The Lowdown”. Ad affiancare Armstrong e Sarah Michelle Gellar nuovamente nei panni di Buffy ci sono Faly Rakotohavana (“Unprisoned”, “Secret Society of Second Born Royals”) nel ruolo di Hugo, Ava Jean (“A Week Away”, “Law & Order: SVU”) nel ruolo di Larkin, Sarah Bock (“Severance”) nel ruolo di Gracie, Daniel di Tomasso (“Witches of East End”, “Major Crimes”) nel ruolo di Abe e Jack Cutmore-Scott (“Oppenheimer“, “Frasier”) nel ruolo del signor Burke.

Si sono poi aggiunte al cast Merrin Dungey (The Lincoln Lawyer) nel ruolo della signora LaDuca, la consulente universitaria della New Sunnydale Academy, Audrey Hsieh (Found) e Audrey Grace Marshall (The Flight Attendant) interpreteranno rispettivamente Keiko e Jessica, studentesse liceali e membri del gruppo cristiano evangelico dell’accademia, e Chase Sui Wonders (So cosa hai fatto) interpreterà invece un personaggio chiamato Shirley.

Al momento non è noto chi del cast originale – che includeva Nicholas Brendon, Alyson Hannigan, Carpenter, Anthony Stewart Head, David Boreanaz, Seth Green e James Marsters – potrebbe tornare per la nuova serie.

