A Thousand Blows -Stagione 2, spiegazione del finale: Alice ha tradito Mary?

La prima stagione di A Thousand Blows lascia la maggior parte dei protagonisti in diversi stadi di distruzione personale. I fratelli Goodson sembrano aver rovinato se stessi e il loro rapporto, mentre Mary Carr ha perso il controllo dei Forty Elephants, ritrovandosi completamente sola. Allo stesso modo, il promettente pugile giamaicano Hezekiah Moscow perde il suo compagno più fidato e viene bandito dalla scena pugilistica del West End londinese. Di conseguenza, con l’arrivo della seconda stagione, questi personaggi hanno molto meno da perdere e molto di più da dimostrare.

Fin da subito, Mary raduna le sue truppe disperse per mettere a segno un colpo di portata enorme. Tuttavia, una partnership esterna con la mesmerista Sophie Lyons minaccia di diventare la sua rovina. Nel frattempo, un Hezekiah nostalgico e inquieto trova l’occasione della vita quando un principe in linea di successione al trono si rivolge a lui in cerca di un mentore. Quanto a Sugar e Treacle, i due si ritrovano con le spalle al muro e devono combattere per uscirne, se vogliono preservare le strade di Wapping. ATTENZIONE: SPOILER!

A Thousand Blows – Stagione 2, il riassunto

Dopo il bando di Hezekiah Moscow dal West End, il pugile non ha altra scelta che combattere nei ring clandestini dei moli di Wapping. Una notte, tornando da uno di questi incontri, nota Sugar Goodson ridotto allo stremo, abbandonato nelle strade fradice di pioggia. Nonostante il loro passato burrascoso, decide di aiutarlo portandolo da suo fratello Treacle al pub Blue Coat Boy. Poco dopo, Mary Carr arriva al pub con Alice e alcune vecchie alleate, scegliendo quel locale anonimo come sede del suo “regno” nel tentativo di convincere le donne a unirsi di nuovo a lei. Allo stesso modo, si rivolge a Sugar, spronandolo a disintossicarsi e insistendo sul fatto che ha bisogno di lui per un lavoro importante. La natura di questo lavoro diventa chiara il giorno seguente, quando arriva la notizia del brutale omicidio di Indigo Jeremy, il re degli Elephants.

Si scopre così che Mary aveva orchestrato l’intera operazione con l’aiuto di Hezekiah, il mimo mascherato, che ha vendicato la morte di Alec uccidendo Indigo. Purtroppo, nonostante il travestimento, i testimoni riescono a capire che l’assassino era un uomo nero. Questo porta inevitabilmente il resto degli Elephants, guidati da un Bull assetato di vendetta, a Wapping. I Goodson, però, si rifiutano di consegnare Hezekiah. Lo scontro degenera in una violenta colluttazione, durante la quale la giovane figlia di Treacle, Rose, viene colpita da un proiettile. Quando Sugar uccide Bull per rappresaglia, Mary può finalmente proclamarsi nuova Regina degli Elephants. In seguito, la moglie di Treacle, Marianne, porta via i figli — compresa Rose, in fase di recupero — mentre il primogenito Thomas decide di restare con il padre e prendere in mano gli affari di famiglia.

Parallelamente, Victoria Davies riesce a convincere Hezekiah ad allenare il principe Albert Victor, secondo in linea di successione al trono, in vista del suo debutto sul ring del West End. La disponibilità del principe a cedergli la piantagione di zucchero a Morant Bay, in Giamaica, è un forte incentivo. Nonostante le iniziali frizioni, i due finiscono per lavorare bene insieme. Intanto, Mary riunisce nuovamente i Forty Elephants e presenta il suo nuovo piano: collaborare con Sophie Lyons, una mesmerista di New York, incaricata di recuperare un dipinto di grande valore per un magnate del petrolio. Il furto, però, non sarà semplice: Graften custodisce il Caravaggio Marta e Maria Maddalena in una cassaforte insieme al resto della sua collezione. Sophie ha quindi bisogno che Mary organizzi una truffa tale da costringerlo a esporre le opere.

Nel frattempo, un’indagine di polizia legata a un anarchico francese porta l’attenzione dell’ispettore Murtagh su Wapping. Sebbene l’anarchico muoia nello scontro tra i Goodson e i Jeremy, una scorta di dinamite rimane nascosta nel quartiere. Ossessionato dall’idea che Mary possa usarla a suo vantaggio, Murtagh decide di procurarsi una talpa. Treacle diventa così una persona d’interesse per l’omicidio di una prostituta trovata morta ai moli. Murtagh sfrutta la situazione per ricattare Sugar e costringerlo a spiare Mary. È solo questione di tempo prima che lei scopra il tradimento, soprattutto quando la sua vita viene messa in pericolo più volte. Nel frattempo, un’ulteriore pugnalata alle spalle si profila all’orizzonte: Sophie tenta di convincere Alice a tradire i Forty Elephants.

Finale della stagione 2: Alice tradisce Mary? Che fine fa il Caravaggio?

Sophie Lyons inizia a instillare il seme della slealtà in Alice Diamond proprio mentre muore la madre di Mary, Jane. Nonostante il loro rapporto complesso, la perdita colpisce profondamente la Regina dei Forty Elephants, che si defila nella fase preparatoria del colpo. Mary affida quindi ad Alice l’organizzazione della messinscena a casa Graften. Il piano procede come previsto, con solo qualche improvvisazione: Alice si spaccia per la figlia di un magnate delle spedizioni, Silas Drake, inducendo i Graften a organizzare un ballo di Natale. Il Caravaggio viene così tirato fuori dalla cassaforte ed esposto nella villa. A quel punto, basta una dimostrazione di mesmerismo di Sophie per distrarre gli ospiti e permettere il furto.

Il caos esplode quando Mary decide di intervenire per salvare una ragazza del coro da un’aggressione. Nonostante ciò, grazie a qualche pistola estratta al momento giusto, le donne riescono a fuggire con il dipinto. Una volta al rifugio, però, emerge la vera minaccia: Sophie non ha alcuna intenzione di rispettare l’accordo e vuole scappare con il quadro, lasciando i Forty Elephants a mani vuote. La vera sorpresa arriva quando Alice estrae la sua arma e aiuta Sophie. Le due sottraggono il dipinto a Mary e fuggono nella notte. Durante il tragitto verso la stazione, Sophie invita Alice a New York, ma lei rifiuta, prende la sua parte e torna a Wapping per regolare i conti.

Il tradimento di Alice sembra inizialmente devastante. Era sempre rimasta fedele a Mary, anche dopo colpi falliti. Tuttavia, tutto si chiarisce quando Sophie arriva in America e consegna il dipinto al cliente: il presunto Caravaggio è in realtà un ritratto di Mary Carr, dipinto da Frederic, amico di Graften. Alice aveva tradito Sophie, non Mary, sfruttando la sua avidità per assicurare sia il dipinto sia il pagamento ai Forty Elephants. In seguito, Mary decide di lasciare Londra, ancora troppo pericolosa per lei, e premia la lealtà di Alice nominandola nuova Regina dei Forty Elephants.

Treacle ha ucciso la donna ai moli? È innocente?

Murtagh riesce ad avvicinarsi a Mary grazie alla collaborazione segreta con Sugar. Entrambi i fratelli Goodson sono all’inizio della stagione in condizioni disperate. Dopo il violento scontro, Treacle soffre di gravi problemi fisici e mentali; la moglie Marianne lo lascia, portando via i figli. Murtagh convince Sugar che Treacle è il principale sospettato dell’omicidio di una prostituta trovata ai moli, usando prove manipolate per incastrarlo. Treacle, afflitto da vuoti di memoria, non sa nemmeno se sia coinvolto. Senza prove per scagionarlo, Sugar accetta di lavorare per Murtagh pur di salvare il fratello. Alla fine, però, scoprono che Murtagh ha falsificato la cronologia del caso: la donna era vittima di un’altra serie di omicidi.

Hezekiah lascia Londra? Torna in Giamaica?

Fin dall’inizio, Hezekiah sogna di lasciare Londra e tornare in Giamaica. Accetta l’offerta del principe Albert: allenarlo in cambio della piantagione di zucchero a Morant Bay. Albert vince il suo incontro e mantiene la promessa, ma va oltre, usando la sua influenza per far revocare il bando di Hezekiah dal West End. Hezekiah torna così a combattere, ma comprende quanto questa accettazione sia fragile e condizionata. Sfida quindi il pugile americano Nathaniel Washington, che dopo la sconfitta gli propone di trasferirsi a New York, dove potrebbe trovare una comunità nera più solidale e una vera possibilità di riscatto. Hezekiah decide di cedere la terra giamaicana alla famiglia di Alec e di inseguire il suo sogno trasferendosi a New York insieme a Mary.

Che fine fa Murtagh? Sugar muore?

Murtagh diventa una minaccia per tutti: per i Goodson, per Mary e per Hezekiah. Tuttavia, si crea un’alleanza contro di lui, grazie anche a Jack Mac, legato all’anarchico francese Duval, che fornisce la dinamite. Quando Murtagh tenta di arrestare Treacle per usarlo come leva contro Mary, Sugar mette in atto il piano finale. Mentre Mary fugge e Hezekiah e Lao affrontano i rinforzi, Sugar fa esplodere la dinamite, eliminando Murtagh. Ferito solo lievemente a un braccio, Sugar sopravvive. Alla fine, i fratelli corrompono l’agente Brenner affinché l’omicidio venga archiviato come un incidente con esplosivo avvenuto durante un’indagine di polizia.