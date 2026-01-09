Nettare degli dei – Stagione 2: il trailer della serie Apple Tv

È ora di riempire i bicchieri: sta per iniziare una nuova stagione di “Nettare degli dei”, l’odissea enologica intorno al mondo di cui oggi Apple TV ha presentato l’avvincente trailer. Ambientata nel mondo ad alta tensione della gastronomia e dei vini pregiati, la dramedy multilingue franco-giapponese – prodotta da Legendary Entertainment e interpretata da Fleur Geffrier e Tomohisa Yamashita e vincitrice dell’International Emmy Award come miglior serie drammatica – è tratta dall’omonimo manga giapponese bestseller del New York Times. La seconda stagione, composta da otto episodi, farà il suo debutto il 21 gennaio con il primo episodio, seguito da un episodio settimanale fino all’11 marzo.

Nella seconda stagione di “Nettare degli dei”, Camille (Geffrier) e Issei (Yamashita) affrontano ancora una volta una sfida quasi impossibile: scoprire l’origine del vino più pregiato del mondo, un mistero così profondo che nemmeno il loro leggendario padre, Alexandre Léger, è riuscito a risolvere. Quella che inizia come una ricerca dell’eredità, diventa una ricerca della verità che attraversa continenti e secoli, portando alla luce storie dimenticate, rivalità nascoste e segreti sepolti da generazioni. Mentre la ricerca li spinge ai confini del mondo e negli angoli più oscuri di se stessi, Camille e Issei devono decidere quanto sono disposti a sacrificare. La risposta potrebbe distruggere il loro legame di fratelli o distruggere entrambi.

Fin dal suo debutto, “Nettare degli dei” ha ricevuto un ampio consenso da parte della critica e del pubblico di tutto il mondo, ottenendo rapidamente il punteggio massimo da parte della critica e la valutazione Certified Fresh su Rotten Tomatoes. Questo “dramma insolito, elegante ed estremamente divertente” è stato salutato come una “gemma nascosta”, una serie “tesa, elegante e assolutamente divertente”, “scioccante e ipnotica” ed “emozionante da guardare”.

Prodotta da Legendary Entertainment, “Nettare degli dei” è realizzata da Les Productions Dynamic in collaborazione con 22H22 e Adline Entertainment. La serie, prodotta da Klaus Zimmermann e diretta da Oded Ruskin, è ispirata alla serie manga giapponese bestseller del New York Times, creata e scritta dal pluripremiato Tadashi Agi, con illustrazioni di Shu Okimoto e pubblicata da KODANSHA Ltd.